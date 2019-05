Fares i Salehs universitets-thriller

Foto: Christine Olsson/TT

Fares Fares spelar en av rollerna i Tarik Salehs kommande film, meddelar Film i Väst på en presskonferens på filmfestivalen i Cannes.

Den ännu obetitlade filmen beskrivs som en thriller och utspelar sig på ett religiöst universitet i Mellanöstern, där publiken får ta del av "en gömd värld där ingen kamera varit tidigare". Filmen spelas på arabiska och börjar spelas in under nästa år.

– Handlingen är extremt explosiv och kommer vara svår att berätta om i förväg. Det här är potentiellt en film som kan skaka vissa maktstrukturer i grunden, säger Saleh till TT.

Fares och Saleh samarbetade senast i hyllade "The Nile Hilton incident", som prisades med fem baggar på Guldbaggegalan i fjol. Saleh är närmast aktuell med sin kommande film "Charlie Johnson in the flames" med Liam Neeson i huvudrollen, samt med en actionthriller med Chris Pine i en av rollerna.