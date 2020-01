Färre otillåtna gränspasseringar under 2019

Foto: Lea Ricking/Sea-Eye/AP/TT

EU:s gräns- och kustbevakningsstyrka Frontex upptäckte 139 000 otillåtna passeringar av EU:s yttre gränser under 2019, skriver Frontex i ett pressmeddelande.

Siffran är den lägsta sedan 2013, och ska jämföras med drygt 1,8 miljoner upptäckta passeringar under 2015 som präglades av stora flyktingströmmar till unionen. Sedan dess har antalet sjunkit varje år, till drygt 500 000 under 2016, drygt 200 000 under 2017 och knappt 150 000 under 2018, enligt EU:s statistik.

Den stora merparten av de otillåtna passeringar som Frontex upptäckte under 2019, omkring 120 000, skedde med båt över Medelhavet. Allra flest passeringar skedde i östra Medelhavet.

Frontex understryker att siffrorna inte går att jämställa med antalet flyktingar och migranter, eftersom en person som senare utvisas kan passera gränsen utan tillstånd vid flera tillfällen under ett år.

Av de visumlösa migranter som kom till EU under 2019 stod afghaner för nästan en fjärdedel, och utgjorde därmed den största nationalitetsgruppen.