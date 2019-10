Fejkad video med våldsam Trump upprör

Foto: Gerald Herbert/AP/TT

En fejkvideo där president Donald Trump ses skjuta och hugga ihjäl politiska motståndare och journalister har väckt protester bland Demokrater.

Videon visades på en konferens för presidentens anhängare på en av Trumps turistanläggningar i Florida. Bland talarna på konferensen fanns presidentens son Donald Trump Jr och hans förra talesperson Sarah Sanders, de säger sig dock vara ovetande om videon.

Vita husets talesperson Stephanie Grisham skriver på Twitter att presidenten ännu inte sett videon men att han "kraftigt fördömer" den utifrån det han har hört.

I klippet har scener ur en spionkomedi manipulerats så att Trumps huvud sitter på en figur som öppnar eld. Offrens ansikten har bytts ut mot kända medieprofiler. Senare går "Trump" lös på den numera bortgångne senatorn John McCain, demokraten Bernie Sanders, förre presidenten Barack Obama med flera. Även medieföretag som The Washington Post och NBC skjuts ner.

Alex Phillips, arrangör av konferensen, säger till The New York Times att händelsen är under utredning men att hans organisation är motståndare till politiskt våld.

Delar av videon spreds på internet under 2018, kritiker menar att den är ämnad att underblåsa hat och mana till våld.