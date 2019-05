Filmbolag bojkottar delstat efter ny abortlag

Foto: Bob Andres/AP/TT

Fem produktionsbolag lovar att bojkotta Georgia där många amerikanska filmer och serier spelas in. Det sedan delstaten röstat för en mycket strikt abortlag.

I veckan skrev Georgias guvernör Brian Kemp under en lagändring som, om den inte stoppas i domstol, kommer att förbjuda abort efter att fostrets hjärta börjat slå. Vilket kan vara så tidigt som i sjätte veckan.

Lagändringen har väckt upprördhet i USA, så också inom landets filmindustri. Fem produktionsbolag har lovat att sluta spela in film i delstaten, skriver .

Bland dessa finns Killer Films, bolaget bakom "Vox Lux" och "Carol", och Colorforce som producerat "Crazy Rich Asians". Producenten David Simon, som ligger bakom serierna "The wire" och "The deuce", har även han lovat att bojkotta delstaten.

Motion picture association of America (MPAA) som representerar de fem stora filmstudiorna i Hollywood har valt att avvakta tills lagen har prövats i rätten. En liknande abortlag godkändes i North Dakota 2016 men stoppades av USA:s högsta domstol.

Georgia har en stor filmindustri och ger generösa skatterabatter på upp till 30 procent till filmbolag. Förra året valde 455 filmproduktioner att spela in i delstaten. Serier som "The walking dead" och "Stranger things" spelar in där och storfilmen "Black Panther" spelades in i Pinewood studios i delstatshuvudstaden Atlanta.