Filmrecension: Gullig askunge söker rampljuset

Foto: SF studios

Ung tjej drömmer om ett liv i rampljuset. På vägen möter hon alla de klichéer som kan stå i vägen.

Om man har formats av filmer som "Fame", "Flashdance" eller "Billy Elliot" så finns det för evigt en plats i hjärtat för berättelsen om den unga tjejen eller killen som mot alla odds följer sitt hjärtas röst ut i rampljuset. Askungeprocessen i all sin dramatiska enkelhet är nästan alltid underbar att följa med sina obligatoriska fallgropar som självtvivel, sluga producenter/managers och oförstående föräldrar.

Den inåtvända Violet i "Teen spirit" slåss mot allt ovanstående. Hon hjälper sin ensamstående polska mamma med att dra in pengar, samtidigt som hon går i skolan och försöker hålla i gång en sångkarriär på den lokala puben.

Den enda som ser henne är den försupne Vlad (Zlatko Buriç), som har en diffus bakgrund som operasångare. När talangprogrammet "Teen spirit" för första gången kommer till Isle of Wight bestämmer sig Violet för att satsa allt och sjunger Robyns "Dancing on my own" för glatta livet. Hon ber Vlad att skjutsa henne och han vill i gengäld bli hennes manager.

Elle Fanning ("Somewhere", "Maleficent") i huvudrollen är bara 21 år men redan en mycket rutinerad filmstjärna. I "Teen spirit" är hon en gullig liten askunge vars karisma och fina sångröst bär filmen, även om det aldrig blir någon Lady Gaga-upplevelse.

På ett finstämt och snyggt sätt skildras Violets enkla vardag och egenhet i inledningen. När hon sedan tar steget till showbiz-världen i London landar filmen i den lite tröttsamma konflikt om "genuin äkthet" kontra "lättsmält ytlighet" som också kan dyka upp i den här typen av historier.

Just här blir den ganska malplacerad då det alltså handlar om en talangjakt i tv-format.

Nåväl, Violets behov av bekräftelse från Vlad är ändå det mest svårsmälta – med tanke på att han är en fyllbult som hon känt i fem minuter – men kanske ett eko från den debuterande regissören Max Minghellas (hittills mest känd som skådespelare) egen fadersrelation. Hans far var filmskaparen Anthony Minghella ("Den engelske patienten", "The talented mr Ripley"), som händelsevis växte upp på just Isle of Wight.