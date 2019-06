Filmsommar i lejonets tecken

Fakta

"Booksmart" av Olivia Wilde. Två kvinnliga plugghästar tar igen allt missat festande på en kväll. Premiär: 19 juni.

"Annabelle comes home" av Gary Dauberman. Dockan Annabelle väcker liv i onda andar igen. Premiär: 26 juni.

"Yesterday" av Danny Boyle. Världen har plötsligt raderat The Beatles ur sitt kollektiva minne. Men Jack minns alla deras låtar. Premiär: 28 juni.

"Rött kort" av Soheil Beiraghi. Irans damlag är i final men stjärnspelaren Afrooz får inte åka och spela för sin man. Premiär: 28 juni.

"Spider-man: Far from home" av Jon Watts. Efter "Avengers: Endgame" måste Spider-Man ta nytt ansvar. Premiär: 3 juli.

"Diego Maradona" av Asif Kapadia. Dokumentär om fotbollsgeniet Maradona. Premiär: 5 juli

"Stockholm" av Robert Budreau. Om gisslandramat som gav upphov till Stockholmsyndromet. Premiär: 5 juli.

"Midsommar" av Ari Aster. Amerikaner firar midsommar i Sverige och möter läbbig kult. Premiär 10 juli.

"Lejonkungen" av Jon Favreau. Den klassiska berättelsen om Simba i ny, icke-animerad tappning. Premiär: 17 juli.

"Once upon a time in Hollywood" av Quentin Tarantino. Los Angeles i förändringens tid 1969. Premiär: 16 augusti.

"Amazing grace" av Alan Elliott och Sydney Pollack. Konsertfilm med Aretha Franklin 1972. Premiär: 23 augusti.