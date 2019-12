First Aid Kit: "Krävs mod att tacka nej"

Fakta

First Aid Kit, Maja Francis och Amanda Bergman kommer att uppträda på Södra teatern i Stockholm med julföreställningen "Winter is blue".

Konsertens titel kommer från Vashti Bunyans låt med samma namn.

First Aid Kit består av Johanna och Klara Söderberg. De har under karriären släppt fyra album, "The big black & the blue" (2010), "The lion's roar" (2012), "Stay gold" (2014) och "Ruins" (2018).

Maja Francis debuterade med singeln "Last days of dancing" 2015 och har efter det bland annat släppt ep:n "Come companion".

Amanda Bergman ingår i gruppen Amason som tidigare i år släppte albumet "Galaxy I". Som soloartist har hon släppt albumet "Docks".

Datum för "Winter is blue": 17/12, 18/12 och 19/12.