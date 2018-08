Fler ekobönder söker undantag för foder

Foto: Stina Stjernkvist/TT

På grund av årets torka har ovanligt många ekobönder fått tillstånd att mata sina djur med foder som inte är ekologiskt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett normalt år kommer fyra eller fem ansökningar in till Jordbruksverket på blanketten "Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer". I år har det hittills kommit in 130 ansökningar, de flesta under de senaste veckorna.

– Många har fått dåliga skördar i första- och andraskörden på sina vallar. En del beskriver att de har eller är på väg att minska antalet djur på sitt företag för att helt enkelt klara av fodersituationen, säger Magnus Franzén, ställföreträdande chef vid Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning, till Ekot.

Jordbruksverket räknar med att fler lantbrukare kommer att ansöka om att slippa följa reglerna, och därmed få kalla produkterna ekologiska trots att djuren matats med icke ekologisk mat.

– De här undantagen finns ju, de används väldigt sparsamt i normalfall. I år är det mer än normalt på grund av torkan och jag tror att de flesta har förståelse för att det är en situation som vi måste hjälpa till att hantera, säger Magnus Franzén.