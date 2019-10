Fler operationer ställs in i Uppsala

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Problemen med materialbrist på Akademiska sjukhuset i Uppsala fortsätter. All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in även under tisdagen och onsdagen.

Berörda patienter kommer att kontaktas.

Region Uppsala skriver i ett pressmeddelande att den brist på sjukvårdsmaterial som redan i förra veckan ledde till att planerade operationer ställdes in ännu inte är avhjälpt.

"Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser, till exempel en större olycka", säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, enligt pressmeddelandet.

Bristen på engångsmaterial till vården i Uppsala och ytterligare fyra regioner har uppstått i samband med ett byte av distributör.