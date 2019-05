Fler polisdödade men färre mord i Rio

Foto: Bruna Prado/AP/TT

I genomsnitt fem personer per dygn. Så många dödades av polisen i den brasilianska delstaten Rio under årets första kvartal, samtidigt som antalet mord i området sjönk mycket drastiskt under perioden.

Det är under de tre första månaderna med Wilson Witzel som guvernör i delstaten som statistiken skenar iväg åt två olika håll. Han gick till val på hårdare tag mot den enorma vågen av kriminalitet i staten, inte minst i storstaden Rio de Janeiro, och nu har polisen dödat 434 personer mellan januari och mars – en ökning med 17,9 procent jämfört med samma tid i fjol. Det är också det högsta kvartalssiffran sedan statistiken började föras 1998.

Under samma tid noterades 1 528 mord i Rio, en minskning med 18,2 procent från 1 868 mord under första kvartalet i fjol.

I mars klargjorde Witzel att polisen nu använder prickskyttar för att kunna bekämpa misstänkta på långa avstånd.