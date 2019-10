Vart tredje barn får bristfällig kost

Foto: Ben Curtis/AP/TT

50 miljoner barn i världen under fem år är underviktiga. Men även övervikt och näringsfattig kost är ett hot mot barns hälsa, varnar FN:s barnfond Unicef.

Minst ett av tre barn under fem år lider av undernäring eller övervikt, enligt Unicefs årliga rapport The State of the World's Children.

Det är inte bara bristen på mat som hämmar barns tillväxt och gör att deras hjärnor inte utvecklas som de ska. Det finns även dold hunger orsakad av brist på viktiga näringsämnen

En annan hälsofara är att allt fler barn och unga lider av övervikt och fetma. I rapporten pekas snabbmat och sötade drycker ut som drivande faktorer.

– Trots alla tekniska, kulturella och sociala framsteg de senaste decennierna har vi tappat bort det mest grundläggande faktum: Om barnen äter dålig kost så lever de dåligt, säger Unicef-chefen Henrietta Fore.

– Det handlar inte bara om att få barn att äta tillräckligt, det handlar framför allt om att ge dem rätt mat att äta, fortsätter hon.

Fattigdom, klimatförändringar, urbanisering och onyttiga matvanor är orsaker som nämns i rapporten. Konsekvenserna av för dålig och felaktig kost är många: dålig tillväxt, hjärnskador, inlärningsproblem, dåligt immunförsvar och, i många fall, döden.

Ett problem som nämns är att bara 42 procent av barn under sex månader får enbart bröstmjölk. Försäljningen av bröstmjölksersättning steg med 72 procent mellan 2008 och 2015 i medelinkomstländer som Brasilien Kina och Turkiet.