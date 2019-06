Fonseca ny tränare i Robin Olsens Roma

Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Portugisen Paulo Fonseca, närmast från den ukrainska klubben Sjachtar Donetsk, tar över som tränare för den italienska Serie A-klubben Roma. Han ersätter Claudio Ranieri som i sin tur tog över efter sparkade tränaren Eusebio Di Francesco den 8 mars i år.

46-årige Fonsecas kontrakt är på två år men kan utökas med ytterligare ett år.

– Jag kan inte vänta på att flytta till Rom, träffa våra supportrar och sätta i gång. Tillsammans tror jag att vi kan skapa något speciellt, säger Fonseca till Romas webbplats.

Vad Fonsecas ankomst betyder för Robin Olsen är oklart.. Den svenske landslagsmålvakten har ryktats vara på väg bort från den italienska huvudstadsklubben och hade svårt att få speltid mellan stolparna under Claudio Ranieris styre. Efter att ha varit given under större delen av säsongen fick 29-åringen finna sig i att vara petad i de nio sista matcherna i Serie A.