Fortsatt kritik mot nytt reseavdrag

Fakta

Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas. I stället införs en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostad och arbete.

Genom att avdraget blir en skattereduktion, oberoende av inkomst och marginalskatt, gynnas inte höginkomsttagare lika mycket som i dag.

Skattereduktionen ges för sträckor på 30—80 kilometer, enkel resa.

Kan ges för högst 210 resdagar per år. För färre än 60 resdagar blir det ingen skattereduktion.

Skattereduktionen är 60 öre per kilometer, oavsett färdmedel.

Vid bristfällig kollektivtrafik blir det ytterligare skattereduktion med 20 kronor per resdag plus 60 öre per kilometer på avstånd mellan 80 och 150 kilometer. Tidsvinsten ska vara minst två och en halv timme, tur och retur, jämfört med kollektivtrafik.

Avdraget för trängselskatt avskaffas.

Reglerna blir mer fördelaktiga för samåkning än i dag.

För personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning måste använda egen bil gäller särskilda regler.

Föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källa: Utredningen Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36)