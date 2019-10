Från jordgubbar till charter för Stordalen

Foto: Vidar Ruud/NTB/TT

Karriären började med jordgubbar. Nu inkluderas även charterverksamhet i Petter Stordalens företagsimperium.

Som delägare i Ving ställs dock miljardären inför ett helt annat ägarskap än vad han är van vid.

Han togs emot som en frälsare av de anställda vid presskonferensen där affären presenterades.

Frågan är om han också blir en sådan för Ving-gruppen? Klart är nu att Petter Stordalen tillsammans med riskkapitalbolaget Altor och TDR Capital nu går in och tar över bolaget.

Lottie Knutson, med lång erfarenhet inom resebranschen såväl hos SAS som dåvarande charterarrangören Fritidsresor, nu TUI Sverige, ser dock positivt på Stordalens intåg i charterbranschen. Samtidigt pekar hon på det faktum att norrmannen nu får rätta in sig i ett gemensamt ägarskap då riskkapitalbolaget Altor äger lika mycket, det vill säga 40 procent av Ving och tros ha en annorlunda investeringshorisont.

– Det är ingen som vet hur det här kommer att fungera. Det brukar vara olika beslutsvägar om du går in som riskkapitalist eller om du är privat ägare i en koncern. Som riskkapitalist kan ju eventuellt strategin var att förbättra verksamheten för att sedan avyttra, säger hon och fortsätter:

– Stordalen är nog van att ta beslut själv: Han är djärv, snabbfotad, nytänkande. Det är inte så att den ena är mer seriös än den andra utan mer att man har olika beslutsvägar.

Började med jordgubbar

Att Stordalens företag heter Strawberry group är ingen händelse. Det var så karriären började och som tolvåring utsågs han till Norges bäste jordgubbsförsäljare. Sin affärsideologi kallar han "jordgubbsfilosofi" efter att han inför sin pappa klagat på kvalitén på bären. Pappan menade att man får göra det bästa man kan då det var de enda jordgubbarna som fanns tillgängliga. Att använda de faktiska förutsättningarna på bästa sätt har därefter genomsyrat Petter Stordalens tänk.

Från jordgubbar gick karriären via fastighetsaffärer och uppköp av varuhus, bland annat Norges dåvarande största köpcentrum vid 24 års ålder, till att 1996 gå in i hotellbranschen. Det är den verksamheten han sedan utvecklat och som nu består av Nordic Choice Hotels med över 200 hotell över hela Norden och 17 000 anställda. På kuppen har han blivit mångmiljardär och tillsammans med hustrun bedriver filantropisk verksamhet. Stordalen har bland annat skänkt pengar till regnskogen samtidigt som kritiker ifrågasatt hans egna flygande med privatplan som enligt norska tidningen Dagens Næringsliv under tre år motsvarat 3 6000 vanliga flygresor mellan Oslo–New York.

Väldigt offensiv

– Han är ju en oerhört offensiv affärsman. Sedan har han inte jobbat med charterverksamhet samtidigt som Ving är ett väldigt stark varumärke i Norge och han är garanterat välbekant med affärsmodellen, säger Lottie Knutson.

TT: I en tid med flygskam och ifrågasättande av resor, hur står sig Vings verksamhet?

– Ving är nog den chartergrupp som varit mest lyhörd för marknadsförändringar. Man har mycket framgångsrikt legat lite före vad vi konsumenter vill ha i form av parhotell, designboende och familjelösningar. Behåller man det synsättet och fortsätter vara lyhörd för vad resenärer efterfrågar så har man har goda chanser.