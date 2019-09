Frank Vang-Jensen ny vd för Nordea

Foto: Maja Suslin/TT

Styrelsen för Nordea har utsett Frank Vang-Jensen till bankens nye vd och koncernchef.

Den 51-årige Vang-Jensen sitter redan i koncernledningen och är för närvarande chef för avdelningen personal banking.

"Frank Vang-Jensen brinner för banksektorn och förstår vilken viktig roll bankerna har i samhället. Vi är mycket glada över att ha slutfört den interna och externa sökprocessen med ett optimalt resultat", säger styrelsens ordförande enligt ett pressmeddelande.

Vang-Jensen har tidigare arbetat på Handelsbanken, bland annat som verkställande direktör. I Nordea ersätter han nuvarande vd:n Casper von Koskull, som stannar kvar i banken till och med 2020 då han går i pension.

Under sin tid som vd har von Koskull flera gånger fått svara på frågor om bankens arbete mot penningtvätt. Så sent som i mars i år avslöjades en stor bankläcka som visade hur över sju miljarder kronor slussats till konton i Nordea via skatteparadis.