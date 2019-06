Foto: Vidar Ruud/NTB/TT

En hittills okänd inspelning av den avlidne sångaren i Queen, Freddie Mercury, har hittats, rapporterar BBC News. Inspelningen av låten "Time Waits For No One" gjordes 1986, och under ett helt decennium har letandet efter den förlorade låten pågått.

Men hu har den hittats, och låten har fräschats upp. Mercurys sång har kunnat isoleras, och en ny pianoinspelning har lagts på.

Den nya inspelningen med Freddie Mercury, som varit död sedan 1991, spelas nu i brittisk radio.