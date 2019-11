George Michael-singel släpps postumt

Foto: Francois Mori/AP/TT

Nästan tre år efter George Michaels död släpps hans låt "This is how" postumt.

Låten kommer att vara soundtrack till julfilmen "Last christmas", som är baserad på Wham-sångarens låtkatalog, och spelas för första gången den 6 november i BBC:s radioprogram "The Zoe Ball breakfast show".

"Last christmas" har premiär den 13 november med Emma Clarke i huvudrollen. Filmen kommer även att innehålla Wham-låtar som "Last christmas" och "Everything she wants" samt tolv av Michaels sololåtar.

George Michael avled den 25 december 2016, 53 år gammal.