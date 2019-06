GoT-stjärnan i ny serie med dansk förlaga

Foto: Taylor Jewell/AP/TT

Lena Headey, känd som den elaka drottningen Cersei i "Game of thrones" är aktuell för huvudrollen i en amerikansk version av den danska serien "Rita".

Bolaget Showtime har beställt en pilot av "Rita" från Christian Torpe som även skapade den danska förlagan, rapporterar .

"Rita" är en dramakomediserie i fyra säsonger från 2012 som handlar om en okonventionell och frispråkig lärare.

Nyligen blev det också känt att den brittiska skådespelaren Lena Headey, 45, ska göra en av rösterna i Netflix kommande animerade serie “The dark crystal: Age of resistance”. Hon sågs nyligen i Stephen Merchants dramakomedi "Fighting with my family", där hon bland annat spelade mot Dwayne "The Rock" Johnson och Nick Frost.