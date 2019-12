Gravida oroliga när sjukhus igångsätter olika

Fakta

Igångsättning, eller induktion, sker vid knappt 20 procent av alla förlossningar i dag. Det görs vanligtvis i vecka 42 men kan också ske tidigare på grund av att mamman har diabetes, havandeskapsförgiftning, svår foglossning eller att barnet är stort.

Ändras gränsen för igångsättning till 41 fullgångna veckor från 42, innebär det mellan 50 och 75 procent fler igångsatta förlossningar per dag per sjukhus. Det betyder att om man tillexempel har två igångsättningar per dag på ett sjukhus i dag, får man cirka tre.

För 10 år sedan var gränsen för igångsättning fortfarande 43 veckor på många kliniker i landet.

15–20 procent av alla gravida föder i graviditetsvecka 41 i Sverige.

5–7 procent föder i vecka 42.

Källa: Vårdfokus