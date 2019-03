Grisars hälsa tolkas med ansiktsigenkänning

Med hjälp av ny teknik för ansiktsigenkänning tror forskare att grisbönder ska kunna ta reda på hur deras djur mår.

I en brittisk studie samarbetar djurpsykologer och experter på maskinell bildbehandling, skriver ATL, och studiens resultat kan få stor betydelse för grisnäringen.

"Tekniken för maskinell bildbehandling ger oss chansen att till en låg kostnad, och utan att störa grisarna, identifiera individuella djur på en gård biometriskt. Vårt arbete har redan visat sig ha en 97-procentig träffsäkerhet på grisar", säger professor Melvyn Smith från University of the West of England i Bristol i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att man på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka hälsoproblem hos djuren och därmed också snabbare kunna sätta in rätt behandling.