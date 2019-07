Hånad lag mot aga ses som självklar i dag

Fakta

Sverige var det första landet i världen som lagstiftade mot barnaga. 1979 skrevs förbudet in i föräldrabalken.

Barnaga i hemmet är i dag förbjudet i 55 länder. 56 ytterligare länder har åtagit sig att totalförbjuda aga.

Aga i skolan är förbjudet i 132 länder.

Källa: Bris (Barnens rätt i samhället), The global initiative to end all corporal punishment of children