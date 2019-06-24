Stockholm-Åre fick nej. Det blir Milano-Cortina som kommer att arrangera vinter-OS 2026.
Här är alla vinter-OS genom tiderna:
1924: Chamonix, Frankrike
1928: St Moritz, Schweiz
1932: Lake Placid, USA
1936: Garmisch-Partenkirchen, Tyskland
1940: Inga spel
1944: Inga spel
1948: St Moritz, Schweiz
1952: Oslo, Norge
1956: Cortina d'Ampezzo, Italien
1960: Squaw Valley, USA
1964: Innsbruck, Österrike
1968: Grenoble, Frankrike
1972: Sapporo, Japan
1976: Innsbruck, Österrike
1980: Lake Placid, USA
1984: Sarajevo, Jugoslavien
1988: Calgary, Kanada
1992: Albertville, Frankrike
1994: Lillehammer, Norge
1998: Nagano, Japan
2002: Salt Lake City, USA
2006: Turin, Italien
2010: Vancouver, Kanada
2014: Sotji, Ryssland
2018: Pyeongchang, Sydkorea
2022: Peking, Kina
2026: Milano-Cortina, Italien