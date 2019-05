Här är Eurovisions största snackisar

Foto: Henrik Montgomery/TT

En flaggkupp, en Norgesmocka, en röstrysare och en falsksjungande superstjärna. Eurovision Song Contest hade allt detta och lite till: Här är de största snackisarna för dig som missade lördagens final i Tel Aviv.

Madonna och falsksången

Eh, vad hände egentligen? Det undrade hela internet när superstjärnan Madonna äntligen tog plats på Eurovisionscenen som mellanakt (med en förmodad lön på 1,3 miljoner dollar).

Inledningsvis var allt i sin ordning, med scenen utformad som en kyrka och Madonna i kåpa redo att sjunga sin superhit "Lika a prayer" ackompanjerad av ett stadigt gäng manliga körsångare i munk-outfits. Sedan öppnade hon munnen och framförde en , varpå sociala medier i god ordning svämmade över av lika delar förfärade och roade kommentarer.

Islands politiska kupp

Den isländska gruppen Hatari och deras bidrag "Hatrid mun sigra" var omtalade redan innan finalen. Dels på grund av den som till sist tog dem till en tiondeplats i Eurovision, men även för att de under hela sin medverkan i ESC varit ovanligt politiska – något som inte är tillåtet för de tävlande artisterna.

Under finalens direktsända omröstning passade de dessutom på att hålla upp palestinska banderoller när de var i bild i greenroom, ett tilltag som buades ut av många i arenapubliken och som nu kan bli föremål för granskning av den europeiska tv-unionen EBU.

Norgesmockan

Att Norge vinner över Sverige i skidor är snarare regel än undantag, men att de smäller oss på näsan i Eurovisionsammanhang hör inte till vanligheterna. Därför var det många som satte schlagerbubblet i halsen när det visade sig att blev femma och placerade sig ett snäpp bättre än vår egen stolthet John Lundvik. Att de dessutom fick flest publikröster av ALLA länder gjorde inte saken bättre.

Diskningen av Vitryssland

Den som tidigare inte visste vad "aggregerat resultat" egentligen betyder, fick under Eurovision chans att lära sig det tack vare Vitryssland. Den vitryska juryn lyckades nämligen bli diskad sedan medlemmarna råkat avslöja hur de röstat i semifinalen, något som förstås inte är tillåtet.

Under lördagen var landets juryresultat just aggregerat, vilket betyder att man räknar samman poäng från andra länder som enligt statistiken brukar rösta mest likt Vitryssland. Låter det krångligt? Glöm det och koncentrera dig på informationen att Vitrysslands tolvpoängare gick till Israels ganska hånade bidrag, som slutade på en snöplig 23:e plats.

Röstningsrysaren

Man såg svettpärlorna i pannan. Man såg nerverna dansa omkring utanpå kroppen. Man såg bröstkorgen som hävde sig in och ut misstänkt snabbt under den svarta t-shirten. Sändningsproducenten höll sannerligen John Lundvik på halster när det började närma sig de sista tittarpoängen i slutet av sändningen, då segern stod mellan Sverige och Nederländerna. Det såg ut att vara de längsta minuterna i Lundviks liv, och de svenska tittarna ska ha en eloge för att de inte fysiskt försökte hoppa in i tv-apparaterna och rädda honom från denna plåga.

Hur det gick till slut? Nederländerna tog hem det och Lundvik, märkbart besviken i bild, slutade sexa.