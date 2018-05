Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Utredning om grov mordbrand efter kraftig villabrand i Vinslöv.

Skåne

En villa med tillhörande garage brann i Vinslöv under natten till torsdagen. Polisen utreder grov mordbrand.

SOS Alarm fick uppgift om branden vid Nygatan klockan 01.56. Räddningstjänst, polis och ambulanspersonal åkte till platsen.

Villan ska delvis ha varit övertänd när personal kom dit. En person som var hemma och ute vid framkomsten är skadad, enligt räddningstjänsten.

– Det var lite rökskador, säger Micael Svensson, vakthavande brandingenjör vid räddningstjänsten.

Vakthavande befäl vid polisen i region syd uppger att branden startat i ett uterum och att det var boende som slog larm. Det finns uppgifter om att något slängts in på altanen.

– Vi rubricerar det som grov mordbrand. Det var boende i huset och det kan nog vara så att någon har slängt in ett brinnande föremål, säger Peter Andersson, jourförundersökningsledare vid polisen i Karlskrona.

Polisen spärrar av platsen för en teknisk undersökning.

– Det mesta verkar vara nerbrunnet. Jag tror väggarna står kvar, men det är omfattande skador inne i huset, i garaget och på altanen, säger Peter Andersson.

En lastbil har vält på E6 i höjd med Hofterup söder om Landskrona. Last föll av fordonet och hindrade trafiken.

Motorvägen stängdes under natten av helt i båda riktningar. Tidigt på morgonen meddelar Trafikverket att det åter är full framkomlighet på vägen, men att det under morgonen finns risk för köbildning förbi olycksplatsen.

Lastbilschauffören behövde inte föras till sjukhus efter olyckan. (TT)

Sverige

Två personer har hittats skadade efter ett larm om skottlossning och en detonation i Kista norr om centrala Stockholm. De skadade har förts till sjukhus med oklart skadeläge.

Larmet om händelsen kom klockan 23.58, med uppgifter om flera smällar.

– Skottlossning och en detonation, sedan får vi se vad som egentligen har hänt. Teknikerna ska försöka bringa klarhet i det hela, säger Lars Byström, presstalesperson vid polisregion Stockholm.

Händelsen utreds som försök till mord eller dråp, och vittnen söks, skriver polisen på sin hemsida.

Platsen är avspärrad. Inga personer är gripna i samband med händelsen. (TT)

Branden i en transformatorbyggnad i Vaple söder om Sundsvall får brinna ut under natten.

Räddningstjänsten bedömer att röken från branden inte längre utgör någon fara för allmänheten.

– Det är en statisk insats. Vi bevakar branden just nu. Som situationen ser ut så är det mer eller mindre omöjligt att släcka, så under kontrollerade former får det brinna ut, säger Lars Krantz, inre befäl vid Räddningstjänsten Medelpad, till TT.

Larmet kom klockan 22.49 och räddningstjänsten bedömer att bevakningen av branden kommer att pågå hela natten.

Lågornas intensitet har minskat. Inledningsvis var förloppet dramatiskt. (TT)

Världen

Minst två dödsoffer och tiotals skadade rapporteras sedan ett tåg spårat ur efter att ha kört på en långtradare norr om Turin, rapporterar italienska medier.

Det uppges röra sig om ett regionaltåg på rutten Turin-Ivrea.

Av bilder från olycksplatsen att döma hade den långa lastbilen av oklar anledning stannat över spåren när tåget kom vid orten Caluso sent på onsdagskvällen. (TT)

En handfull människor har dödats och ett större antal skadats i ett självmordsdåd i Bagdad, meddelar irakiska myndigheter.

Attacken ägde rum i stadsdelen Shula, som är shiitiskt präglad, i nordvästra Bagdad.

Gärningsmannen ska ha försökt ta sig in i parken al-Saqlawiyya när han avslöjades och utlöste sin laddning. Parker är populära utflyktsmål kvällstid under den nu pågående fastemånaden ramadan. (TT)