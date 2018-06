Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Skåne

Ett tidningsbud såg tidigt på fredagen en rökpelare i en skog utanför Kristianstad. När räddningstjänsten kom till platsen hittade de en bil som stod och brann.

– Någon har kört in en bil i ett träd men det fanns ingen kvar på platsen, det var lite skumt, säger Tomas Gerdsson, styrkeledare på räddningstjänsten.

Bilen var helt utbränd och det brann en del i marken runt omkring som räddningstjänsten fick släcka.

Två män har under natten anhållits misstänkta för mordförsök efter ett bråk på Gamlegården i Kristianstad på torsdagskvällen. En man i 40-årsåldern blev knivskuren och vårdas på CSK för livshotande skador. Enligt polisen finns flera vittnen till händelsen.

En person har gripits på bar gärning under ett inbrott på en skola i Tollarp tidigt på fredagsmorgonen. Det var en väktare som upptäckte personen och polis kallades till platsen. Det är oklart om något, och i så fall vad, har stulits.

Vid halv tre fick räddningstjänsten i Ystad ett larm om en brand i en container vid Kunskapsskolan. När de kom dit visade det sig vara två bilar som brann. Ett av fordonen ska vara totalt förstört. Det fanns ingen spridningsrisk.

Sverige

En person har gripits misstänkt för mordförsök alternativt dråpförsök efter att ha försökt köra på en polis i Östra Frölunda i Svenljunga kommun.

Händelsen inträffade sent under torsdagskvällen då polisen följde efter ett fordon. När bilen körde mot en av poliserna avlossades ett skott mot ett av bilens däck, enligt Göteborgs-Posten.

Fyra personer fanns i bilen, förutom föraren tre passagerare som misstänks för försök till våld mot tjänsteman. (TT)

Team Brunel, med rutinerade Bouwe Bekking som skeppare, var snabbast till Göteborg på den tionde etappen i Volvo Ocean Race. Den nederländska båten seglade sista dygnet upp sig från fjärde plats, och gick i mål sent på fredagskvällen, bara minuter före spanska Mapfre.

"Vi gjorde ett riktigt bra jobb som lag och resultatet är bättre än vad vi hade kunnat drömma om. Att vinna etappen och att få en bonuspoäng känns riktigt bra", säger Bouwe Bekking, enligt ett pressmeddelande.

Etappen startade i Cardiff den 10 juni. Tävlingens sista etapp, som inleds den 21 juni, går till Haag.

Turn the Tide on Plastic, med svenske Martin Strömberg, seglade in som femte båt till Göteborg. (TT)

Världen

Telejätten AT&T:s köp av mediekoncernen Time Warner är nu klart, enligt bolaget. Beskedet kommer två dagar efter det att en domstol i Washington DC gett klartecken. Vita huset försökte in i det längsta stoppa sammanslagningen av konkurrensskäl.

Jätteaffären är värd 85 miljarder dollar.

AT&T-chefen Randall Stephenson utlovar en ny syn på hur medier och nöjesindustrin fungerar för "konsumenter, innehållsleverantörer, distributörer och annonsörer". (TT)

FN:s säkerhetsråd kräver att hamnen i al-Hudaydah i Jemen ska vara fortsatt öppen för att livsviktiga mat- och biståndsleveranser ska kunna nå fram. Jemens utrikesminister Khaled Alyemany säger att de saudiskstödda styrkorna inte kommer att avancera till hamnen "just nu".

– Vi planerar inte att förstöra infrastrukturen, säger han i New York efter säkerhetsrådets möte enligt AFP.

– Vi är i ett område nära flygplatsen nu men inte vid hamnen. (TT)

En borgmästare som ställde upp för omval i södra Mexiko har skjutits ihjäl av beväpnade män. Det är det andra mordet på en politiker i landet på en vecka sedan en federal kandidat tidigare skjutits i bakhuvudet när han tog en selfie med en supporter.

Totalt har minst 113 kandidater, flest lokalpolitiker, dödats sedan september i den blodigaste valkampanjen i Mexikos moderna historia.

Den 1 juli ska väljarna tillsätta 3 000 poster och ny president. (TT)