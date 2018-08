Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Inbrott vid bankomat och flera trafikolyckor.

Tre okända män observerades under natten bryta sig in i ett utrymme bakom en bankomat på Toppengallerian i Höllviken.

– När vi kommer dit så har de lämnat, så patrullen gör en spårsäkring, säger Kim Hild, presstalesperson på polisregion Syd.

Innehållet i två insättningsautomater är tömda, vilket värde pengarna har är oklart. Polisen ha upprättat en anmälan om stöld men har ingen gripen eller misstänkt.

En man i 25-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus efter en singelolycka mellan Vanstad och Anklam i Sjöbo kommun på lördagskvällen. Mannens skador är allvarliga. Enligt uppgifter till polisen låg bilen på taket ute på en åker.

Larmet om olyckan kom till SOS vid 21.19 på lördagen. Bilen bärgas från olycksplatsen och polisen misstänker till en början inget brott bakom olyckan.

En berusad man tog sig under natten in på en balkong och in i en lägenhet i centrala Hässleholm.

Varken mannen, eller någon han känner, bor på adressen och han omhändertogs av polisen för fylla. Mannen är misstänkt för hemfridsbrott.

Sent på lördagen skedde en singelolycka i Svedala, nära Aggarp.

Enligt polisen verkar det som att det berörda fordonet kört på en sten. I bilen fanns tre personer och alla tre fick föras med ambulans till sjukhus, enligt SOS. Det är okänt hur pass skadade de är.

Polisen grep under natten två män misstänkta för olaga intrång och försök till stöld i Åkarp. Polisen larmades till platsen då någon misstänkte att det pågick en dieselstöld på en byggarbetsplats. Händelsen syns på en kamera, enligt polisen.

Sverige

En man i 60-årsåldern avled vid lunchtid på lördagen efter att ha fallit ner från sitt hustak i Vetlanda.

– Mannen ramlade så illa att ambulanspersonalen inte kunde rädda hans liv, säger Torbjörn Lindqvist, vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral till Jönköpings-Posten.

Den avlidne mannens anhöriga är underrättade. (TT)

En far och son från Västerås står åtalade för smuggling efter att ha försökt föra in över 200 liter starköl, drygt 156 liter sprit och nio liter vin, skriver Vestmanlands Läns Tidning.

Paret greps i Helsingborg i januari efter att ha kommit över med färjan från Danmark.

Enligt pappan var alkoholen till sonens bröllop, men när polisen frågade den tilltänkta bruden uppgav hon att hon absolut inte skulle gifta sig, och särskilt inte med just den brudgummen eftersom de inte längre var tillsammans.

När brudgummen konfronterades ändrade han sin historia och menade att alkoholen var till två helt andra bröllop som han och hans far var med och fixade.

Männen står nu åtalade för smuggling. (TT)

Världen

De 150 migranter som har suttit strandade på ett räddningsfartyg i en hamn på Sicilien i Italien har fått gå i land efter fem dagar ombord.

Landets myndigheter vägrade låta migranterna gå i land om inte andra EU-länder gick med på att släppa in några av dem.

Albanien har nu erbjudit sig att ta emot 20 av migranterna och Irland 20–25. De återstående kommer att tas omhand av katolska kyrkan i Italien, enligt inrikesminister Matteo Salvini. (TT)

John McCain, den amerikanske republikanske senatorn, är död, skriver NBC News.

Hans familj meddelade tidigare i veckan att han valt att avsluta behandlingen för sin cancer, och att han hade överträffat prognosen för hur länge han skulle överleva.

John McCain var en av det republikanska partiets mest högljudda kritiker av USA:s president Donald Trump. Han var Republikanernas kandidat i presidentvalet 2008 men besegrades av Demokraternas Barack Obama.

John McCain skulle ha fyllt 82 år om några dagar. (TT)

Den tropiska stormen Lane, som har försvagats rejält från den kraftiga orkan den var från början, rör sig utanför Hawaiis kust under lördagen.

USA:s nationella vädertjänst (NWS) har lyft de varningar som tidigare utlysts för ovädret.

Fortfarande väntas mer regn över ökedjan och en uppmaning om att hålla uppsikt över plötsliga översvämningar kvarstår för ön Oahu fram till söndagsmorgonen, enligt lokala räddningsmyndigheter. (TT)