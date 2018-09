Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Skottlossning i Malmö och trafikolycka nära Sturup.

Skåne

Under natten kom flera larm om en skottlossning på Rosengård, Malmö, det skriver Sydsvenskan.

Man har inte träffat på någon skadad, men hittat fynd som bekräftar en skottlossning. Polisen uppger att de inte har några misstänkta, och inte heller några motiv till händelsen, som rubriceras som mordförsök.

Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.

Vid 22.35 på måndagen kom det larm till SOS om en trafikolycka på Norra Sturupsvägen. Enligt Trafikverket har det skett en kollision mellan två bilar mellan Holmeja och Eksholm.

Räddningstjänst och ambulans har varit på platsen men vid klockan 23 var räddningsinsatsen redan avslutad. Ingen person behövde följa med ambulansen till sjukhus.

Enligt polisen färdades en person i vardera bil. Olyckan var inte allvarlig och ingen person kom till skada.

Sverige

En man har omkommit efter en båtolycka utanför Nynäshamn.

Mannen hamnade i vattnet efter en grundstötning och försvann under ytan innan han återfanns av dykare nästan tre timmar efter olyckan.

Olyckan skedde på måndagskvällen vid skären Roxen, 19 kilometer söder om Nynäshamn under måndagskvällen.

– Larmet inkom till SOS vid 22.14 om att två personer befann sig ombord på en motorbåt som grundstött och tog in vatten. Samtalet bröts så vi fick inte mer information vilket tydde på allvarligt läge, säger Daniel Lindblad, presstalesperson på Sjöfartsverket.

– En person påträffades omgående i vattnet och lotsbåten förde den personen i land till en väntande ambulans, säger Daniel Lindblad.

Den andra mannen var försvunnen och en massiv sökinsats drogs igång. Han återfanns vid 01-tiden natten till tisdagen under vattnet i anslutning till båten.

Världen

Natten till tisdag var det dags för den 70:e upplagan av den amerikanska tv-prisutdelningen Emmy.

Priser till bästa kvinnliga respektive manliga huvudroll gick till Claire Foy i "The Crown" och Matthew Rhys i "The Americans" under galan, vars inledning färgades av politik.

Galan, tv-världens motsvarighet till Oscarsgalan, inleddes med att komikerna Kate McKinnon och Kenan Thompson, båda från det nominerade programmet "Saturday night live" framförde ett ironiskt musiknummer om hur man äntligen kommit tillrätta med problemet med snedvriden representation.

Det följdes av skämt från värdarna Colin Jost och Michael Che:

– I år får publiken lov att dricka på sina platser. Hoppas att ni uppskattar det – för det enda Hollywood behöver just nu är en massa människor som förlorar kontrollen på jobbet, sade Jost.

"Game of thrones" tilldelades pris för bästa dramaserie. (TT)

Mexikanska myndigheter kämpar med att finna lösningen på ett mörkt och makabert problem i Guadalajara, som är en av landets största städer. Stadens bårhus är fulla, vilket har tvingat myndigheterna att hyra en lastbil med kylaggregat för att förvara över 100 oidentifierade kroppar.

Lastbilen har hittills behövt flyttas vid två tillfällen efter att boende i närheten klagat på den stank och de flugor som fordonet börjat dra till sig efter några dagar.

De grova våldsbrotten har exploderat i Mexiko de senaste åren. Förra året mördades 28 702 personer i det nordamerikanska landet, en nattsvart rekordsiffra. (TT)

USA sänker antalet flyktingar som kommer att tas emot i landet till 30 000 nästa budgetår.

Under innevarande budgetår, som sträcker sig till den sista september, är antalet max 45 000, men hittills har mindre än hälften så många tagits emot.

– Den här regeringens förbättrade flyktingpolitik tjänar USA:s nationella intressen och ökar våra möjligheter att hjälpa människor i nöd i världen, säger utrikesminister Mike Pompeo. (TT)

Den japanske miljardären Yusaku Maezawa blir världens första rymdturist som ska skickas upp ett varv runt månen, meddelar Elon Musks rymdföretag Space X.

Företaget beskrev i förra veckan resan som "ett viktigt steg mot att möjliggöra tillgängligheten för vanliga människor som drömmer om att resa till månen".

Hur mycket biljetten för resan med raketen BFR har kostat är okänt. Raketen är framtagen för tyngre transporter upp i rymden. (TT)