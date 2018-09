Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Rattfylleri, stopp i tågtrafiken och en hel del fylla.

Skåne

Föraren av en personbil körde under natten in i en trädgård i Nosaby, Kristianstad och fastnade i en trädgårdshäck.

Boende har varit framme vid bilen och knackat på rutan i väntan på polisen, men fick inte kontakt med föraren.

– Han försöker komma därifrån men lyckas inte speciellt bra. Så vi hinner komma dit innan han lyckats lämna platsen, säger Kim Hild, presstalesperson vid polisregion Syd.

Polisen omhändertar föraren, en man i 25-årsåldern, och kör honom till sjukhuset. Det är oklart om mannen har fått några skador. Han är misstänkt för rattfylleri och bilen behöver bärgas från platsen.

Det har varit en del stök i Kristianstad under natten med flera misstänkta misshandelsfall och två personer är misstänkta för våld mot tjänsteman. Vid ett tillfälle på Grand så omhändertogs exempelvis sex personer för fylleri.

Det råder stopp för all tågtrafik på sträckan Tomelilla-Simrishamn, sedan 06.14 på lördagsmorgonen. Avgångar kan komma att ställas in eller ersättas med buss.

Ett par avgångar med Pågatåget mellan Simrishamn och Helsingborg ersätts exempelvis med buss.

Trafikverket har i skrivande stund ingen prognos för när problemet kommer vara åtgärdat.

Resande rekommenderas ta kontakt med sitt tågbolag.

Polisen blir under natten tipsade om en berusad man i 25-årsåldern som lämnat en restaurang i Höllviken, körandes en personbil.

Personer på restaurangen ska ha försökt hindra mannen köra från platsen.

Polisen anträffar bilen med mannen och han förs med för provtagning, misstänkt för rattfylleri alternativt drograttfylleri. Under sin färd från restaurangen ska mannen också ha krockat med bilen och kört från olycksplatsen, därav är han även misstänkt för smitning från trafikolycka.

Sverige

En man har gripits misstänkt för att ha knivskurit en annan man på en färja mellan Fredrikshamn och Göteborg under natten, rapporterar Aftonbladet. Larmet om händelsen kom vid klockan 01.30.

– När vi fick in samtalet visade det sig att en man hade blivit knivskuren i buken och i benen, säger Johan Josarp, vakthavande befäl hos polisen i region Väst, till tidningen.

Den misstänkte greps när färjan kom till Göteborg. Händelsen utreds som mordförsök. (TT)

Världen

Minst 30 människor har dödats i det jordskalv och den efterföljande tsunami som drabbat den indonesiska ön Sulawesi, uppger sjukhuskällor.

I ett filmklipp från ett sjukhus i området uppger en läkare att ytterligare tolv skadade personer ska opereras.

Myndigheterna har haft problem med att organisera räddningsinsatser i området eftersom ett strömavbrott som orsakades av jordbävningen försvårat kommunikationerna. (TT)

Marty Balin, en av det psykedeliska rockbandet Jefferson Airplanes grundare, har avlidit vid 76 års ålder, rapporterar Rolling Stone och Variety.

Gitarristen och sångaren avled på torsdagen. Dödsorsaken är inte känd.

"Det är med tunga hjärtan vi fått höra om Marty Balins dödsfall. Han var en äkta talang och en inspiration för många", säger gruppen i ett uttalande.

Bandet Jefferson Airplane grundades 1965 i San Francisco och är mest känt för låtar som sjöngs av sångerskan Grace Slick, bland annat "Somebody to love" och "White rabbit". Gruppen spelade bland annat på Woodstockfestivalen 1969 och blev invald i Rock and roll hall of fame 1996. (TT)