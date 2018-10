Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

En allvarligt skadad i trafikolycka och brand vid skola.

Skåne

En man är allvarligt skadad efter en trafikolycka mellan en skåpbil och en personbil på riksväg 108 utanför Lund, det skriver Sydsvenskan.

Två personer ska ha varit inblandade i olyckan som polisen beskriver som en frontalkrock. En av förarna är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik.

Väg 108 var avstängd ett par timmar under arbetet med olyckan, som skedde sent på onsdagskvällen.

Vid midnatt kom ett larm om en brand vid Högaholmsskolan i Malmö. Det var en arbetsbod som stod i lågor och branden spred sig också till delar av en modulbyggnad, skriver Sydsvenskan. Det är oklart vad som orsakat branden men polisen kommer skicka dit tekniker.

Sverige

En kvinna i 75-årsåldern har avlidit efter en bilolycka i Sandviken väster om Gävle vid halv niotiden på onsdagskvällen. Totalt fyra personer var inblandade i olyckan och fördes till sjukhus, de tre övriga lindrigt skadade.

Den avlidna kvinnan färdades tillsammans med en jämnårig man. Enligt polisen gjorde han en vänstersväng när fordonet blev påkört i sidan av en mötande personbil.

I den andra bilen satt två män, båda i 25-årsåldern.

Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, men ingen person har delgivits misstanke. Bilarna har tagits i beslag för teknisk undersökning. (TT)

En person är gripen misstänkt för ett grovt brott i ett samhälle utanför Östersund, uppger polisen.

Enligt myndighetens webb utreder man brottet som försök till mord eller dråp. Polisen är i övrigt förtegen om händelsen. (TT)

Polisen utreder ett misstänkt överfall i Stadsparken i Sollefteå. Polisen fick larm om händelsen strax före klockan tio på onsdagskvällen.

– Vi utreder om det har skett ett överfall. Det är där vi är, säger Niclas Forsslund, RLC-befäl till Aftonbladet.

Parken har spärrats av och polisen undersöker platsen. (TT)

Världen

Ett antal rättsmedicinska tekniker har lämnat den saudiske generalkonsulns bostad i Istanbul, som de har undersökt med anledning av journalisten Jamal Khashoggis försvinnande, visar bilder från platsen.

Turkisk polis sökte i måndags igenom Saudiarabiens konsulat i jakten på spår efter journalisten, som försvann efter att ha gått in i konsulatet för mer än två veckor sedan.

Khashoggi flydde från Saudiarabien till USA för ett år sedan. (TT)

Tråkiga nyheter för "Orange is the new black"-fans. Den kommande säsong sju blir även seriens sista bekräftar skådespelarna i ett klipp på Twitter.

Den amerikanske Netflix-serien började 2013 och är skapad av manusförfattaren och producenten Jenji Kohan. Serien är baserad på den självbiografiska boken med samma namn av Piper Kerman. Handlingen utspelar sig på ett kvinnofängelse och kretsar kring huvudkaraktären Piper Chapman som sitter inne för att ha smugglat knarkpengar åt sin dåvarande partner.

Den avslutande säsongen har premiär under 2019. (TT)

Queensland gör abort lagligt, efter ett beslut i parlamentet i Australiens mest konservativa delstat.

Den nya lagen godkändes i parlamentet med siffrorna 50–41, och gör det lagligt för kvinnor att avsluta graviditeter upp till vecka 22, och senare i graviditeten efter godkännande av två läkare.

Med lagen följer även en regel om att ett område på 150 meter från kliniker som erbjuder abort är "säkra zoner", där demonstrationer är förbjudna. (TT)