Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Skottlossning i Osby och trafikolycka i Hässleholm, här är nattens händelser.

Skåne

Någon har skjutit genom fönstret på ett radhus i Osby i norra Skåne. Polisen larmades strax efter midnatt.

– Men det är inga personer som är skadade där, säger Tommy Bengtsson, vakthavande befäl vid polisregion Syd.

Händelsen utreds som mordförsök.

Polisen har återfunnit en kula i huset men det finns inga vittnen till själva skottlossningen. Det finns ingen känd hotbild mot de som befanns sig på platsen.

En singelolycka inträffade på riksväg 21 norr om Hässleholm under natten. Enligt räddningstjänsten hade bilens förare kört in i vajerräcket efter att ha väjt för vilt.

Ingen behövde föras till sjukhus eller uppsöka vård och bilen fick bärgas från platsen. Polisen misstänker inte föraren för något brott.

Vägen var avstängd i ungefär en timme under arbetet med olyckan.

Sverige

Det blir inga ordinarie lektioner i dag på den skola i Västerås där en pojke i 15-årsåldern skadades med ett stickvapen i går av en annan elev i samma ålder. Det berättar skolans rektor Ulla-Karin Mård för vlt.se. Enligt tidningen rör det sig om en knivskärning.

Elever och personal kommer i stället att träffas i aulan för att samtala om händelsen. Även polisen kommer att vara på plats.

– Vi kommer att ha extra många kuratorer, från hela staden, alla vuxna på skolan finns där, socialsekreterare. Allt stöd som man kan tänka sig kommer vi ha till eleverna, säger Ulla-Karin Mård till tidningen.

Det är oklart vad som orsakade bråket. Den knivskurne pojken är svårt skadad, men läget uppges vara stabilt. Den andre eleven överlämnade sig självmant till polisen som greps, misstänkt för mordförsök. (TT)

Världen

Tokyobörsen tappade rejält vid öppning på veckans sista handelsdag, i linje med Wall Streets torsdagsstängning och med anledning av diplomatiska oroligheter kring försvinnandet av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi.

Nikkei 225-index var ned 1,5 procent under förmiddagen, samtidigt som det bredare Topixindex sjunkit 1,4 procent.

Även i Hongkong och i Shanghai var det nedåt under fredagsmorgonen.

Hang Seng-index tappade 1,1 procent under de första handelsminuterna, precis som Shanghais kompositindex. (TT)

Algeriska myndigheter förbjuder niqab på arbetsplatser och uppger att anledningen är att kvinnorna måste kunna identifieras.

De flesta algeriska kvinnor bär inte niqab, men beslutet väntas mötas av kritik från grupper som förespråkar radikal islamism.

Landet har varit splittrat mellan moderata och mer radikala former av islam sedan inbördeskriget i landet utbröt 1992, efter att ett val avbröts när islamiströrelsen FIS var på väg att vinna. (TT)

Tesla lanserar en ny, billigare version av sin Model 3.

Enligt företaget sajt har den bakhjulsdrivna modellen ett batteri som ska kunna köras drygt 40 mil mellan laddningarna, runt åtta mil kortare än den dyrare Model 3.

Den nya modellen har en leveranstid på sex till tio veckor, enligt företagets sajt. Det skulle göra att amerikanska köpare kan hinna dra nytta av en skatterabatt på 7 500 dollar per kund, som kommer att halveras vid nyår. (TT)

En äldre man i den nordfranska staden Saint-Quentin bodde med sin pappas mumifierade kvarlevor i runt tio års tid.

Sonen avled i september och i samband med det noterade polisen inget konstigt i hans lägenhet. Det var när en kusin till mannen skulle städa ur lägenheten som han gjorde den makabra upptäckten – ett lik – under ett lakan.

– Mannen hade varit död i tio år, säger en poliskälla till AFP.

Far och son bodde tillsammans sedan mamman i familjen gått bort flera år tidigare, rapporterar lokaltidningen Courrier-Picard. När pappan dog rapporterades det inte in till myndigheterna. Först nu förs ett dödsdatum till protokollet, men då tio år för sent, när han enligt pappren var vid 112 års ålder.

Både far och son dog av naturliga orsaker (TT)