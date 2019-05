Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Polisbil krockade med vildsvin utanför Kristianstad. Sverige och John Lundvik till final i Eurovision.

Skåne

Vid 03.30-tiden på natten till fredagen krockade en polisbil och ett vildsvin i Färlöv norr om Kristianstad.

– De blev inte skadade. Men det var rätt illa med bilen, det var en stor galt. Båda krockkuddarna löste ut, säger Peter Frostlund, jourförundersökningsledare vid polisen i Kristianstad.

Krocken ska inte ha skett under utryckning.

En man i 45-årsåldern misstänks för drograttfylleri i Kristianstad på natten till fredagen.

Det var vid klockan 00.20 som mannen stoppades av polis då han körde bil i centrum.

Sverige

Melodifestivalen – check, semifinalen – check. Nu är det bara finalen av Eurovision Song Contest kvar för John Lundvik och The Mamas.

– Det blev sant, det är helt underbart, säger John Lundvik.

Under torsdagen lyckades John Lundvik och The Mamas övertyga publiken ute i Europa om att de förtjänar en finalplats i Eurovision Song Contest. Lundvik har länge varit säker på att han skulle klara sig vidare i semin, men under väntan på resultatet i green room såddes ett frö av oro hos den svenska representanten.

– Plötsligt började jag känna att "blir det här verkligen av?". Jag tror att det kan vara ganska nyttigt att man inte är för säker. Men låten är bra, numret är bra, vi förtjänar att vara i final, säger han.

Nu är det klart att John Lundvik kommer att tävla i den första halvan av finalen – som nummer nio av 26 finalbidrag. Den andra halvan anses vara mer fördelaktig, då det är lättare att komma ihåg bidragen som uppträder sist. (TT)

Världen

Ett amerikanskt stridsplan av typen F-16 har störtat i en byggnad i anslutning till militärbasen March öster om Los Angeles i Kalifornien, meddelar en talesman för basen.

– Piloten sköt ut sig och klarade sig, och vi har inte några andra skadade heller, säger talesmannen Perry Covington.

Av tv-bilder att döma rör det sig om något slags lagerbyggnad, som fått ett gapande hål i taket där planet slog ned.

Kraschen inträffade i samband med en övningsflygning. Men planet tros ha varit skarpt beväpnat, och ett stort område har spärrats av runt olycksplatsen. Motorvägen Interstate 215, som löper i nordsydlig riktning öster om Los Angeles, stängdes av i båda körriktningarna.

F-16 är ett stridsplan av den typ som i Sverige förkortas Jas, alltså för såväl jakt som attack och spaning. Det lanserades på 1970-talet, är vanligt i västvärlden, och inköpt av bland andra danska och norska försvaret. (TT)

Kriminalreportern Francisco Romero har hittats mördad i sin hemstad Playa del Carmen vid Mexikos karibiska kust.

Romero drev nyhetssidan "Ocurrió Aqui" (Det hände här) på Facebook, som rapporterade om lokal brottslighet och politik, och arbetade för tidningen Quintana Roo Hoy.

Sedan 2018 var han en del av mexikanska regeringens skyddsprogram för journalister och människorättsaktivister, och så sent som i april skickade han in en anmälan om hot.

Mexiko klassas som ett av världens farligaste länder för journalister. Minst 100 journalister har mördats sedan år 2000 och Romero blev det femte offret hittills i år. (TT)

Norge bekräftar en medlarroll i krisen i Venezuela. UD i Oslo säger dock ingenting om var arbetet äger rum. Båda sidor i Venezuela rapporteras ha sagt att samtalen förs i Norge.

"Norge informerar om att det som del av en utforskningsfas har haft kontakt med representanter för centrala politiska aktörer i Venezuela", heter det i en kommuniké.

FN:s talesman Stéphane Dujarric säger enligt medier i New York att "vi är väldigt medvetna om vad som pågår". (TT)