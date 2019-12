Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Tre gripna för narkotikabrott norr om Trelleborg. Biljakt i Blekinge där saker kastades mot polisen.

Skåne

På tisdagskvällen gjorde polis husrannsakan i en fastighet norr om Trelleborg.

I samband med den greps tre personer. Det handlar om en kvinna i 35-årsåldern samt två män i 40- respektive 50-årsåldern.

De misstänks för narkotikainnehav.

– De är inte hörda än. Och det ska göras ytterligare husrannsakan, säger Tenny Eriksson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Ystad, tidigt på onsdagsmorgonen.

Blekinge

Biljakten gick mellan Sölvesborg och Bromölla och två polisbilar fick tas till verkstad efteråt. Det började strax före klockan 02 i Sölvesborg med att polisen skulle stoppa en bil med körförbud.

– De i bilen väljer att dra och det blir ett efterföljande som kommer att vara i ungefär 20 minuter. Det går på cykelbanor, över gräsytor, i hög hastighet på E22 och i lägre hastighet i villakvarter, säger Magnus Hansson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Karlskrona.

Biljakten gick till Bromölla och sedan tillbaka till Sölvesborg.

– Det blir beslut om båda prejning och spikmatta. Flera patruller i närliggande områden var på väg ner, säger Hansson.

Två polisbilar ska ha skadats.

– I låg hastighet inne i Sölvesborg lyckas man preja av bilen. De sätter den i sidan så att den hamnar i diket. Två personer grips, säger Hansson.

De två männen misstänks för ett flertal brott, bland annat försök till grov misshandel.

– Under färden kastar de ut saker från bilen för att stoppa polisbilen bakom. Bilbatteri, spett, ankare och dylikt. Poliserna får då backa tillbaka för att inte bli skadade, säger Hansson.

Ingen person ska dock ha skadats fysiskt så att det krävdes vård i samband med händelseförloppet.

Brottsmisstankarna gäller även grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, drograttfylleri, narkotikabrott och brott mot knivlagen.

– Männen är kända av oss sedan tidigare och har förekommit med liknande brottslighet tidigare. Huvudsaken är att vi fick stopp på dem och att ingen blev skadad. Att två polisbilar fick uppsöka verkstad är det lilla i detta, säger Magnus Hansson.

Sverige

Sedan midnatt har Tele2-ägda Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More. Ett möte mellan Tele2, TV4 och Telia på tisdagskvällen ledde inte till något nytt avtal.

– Vi hade ett första möte med Telia tillsammans med TV4 i går kväll och även om vi upplevde, för första gången egentligen, att det fanns en konstruktiv inställning från deras håll så har det inte hänt något mer sedan dess. Men vi har förstås stora förhoppningar på att de ska vilja inleda förhandlingar med oss, säger Viktor Wallström, kommunikationschef på Tele2, till TT

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till, men avfärdat erbjudandet.

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer.

– Vi har klara problem med att förstå logiken i att kräva nya rättigheter utan att vilja betala för dem, sade TV4:s vd Casten Almqvist till TT på tisdagen.

Com Hem ersätter tillsvidare kanalerna med ett annat utbud. TV4 ersätts med national Geographic, Sjuan med Paramount Network och TV12 med History Channel. (TT)

Världen

Minst sex personer dödades i samband med en två timmar lång skottlossning i Jersey City utanför New York i USA.

Bland dödsoffren finns en polis och de två gärningsmän som låg bakom dådet. Ytterligare två poliser och en privatperson som befann sig utanför butiken skadades i skottlossningen, men deras skador bedöms inte som livshotande.

Enligt New York Times inleddes skottlossningen när en polis ville prata med en av gärningsmännen om ett annat fall och då sköts. Gärningsmännen flydde i en skåpbil, stannade utanför ett snabbköp och började skjuta mot de jagande poliserna. Skottlossningen varade i över en timme. (TT)

Världens första kommersiella eldrivna flygplan har lyft. Bolaget bakom e-planet hoppas nu kunna bygga om alla sina flygplan så att de drivs av batterier.

Piloten och entreprenören Greg McDougall satte sig bakom spakarna, satte i gång motorn och gjorde en jungfrufärd runt vattnen utanför Vancouver.

Något mindre än en kvart senare kunde han säkert landa planet, en ombyggd DHC-2 de Havilland Beaver.

– För mig var det bara som att flyga en vanlig Beaver, men en Beaver på elektriska steroider. Jag var till och med tvungen att hålla tillbaka krafterna, säger McDougall till nyhetsbyrån AFP om flygningen.

Planet är 62 år gammalt men ombyggt med en elektrisk motor. Det tillhör flygbolaget Harbour Air, som drivs av premiärpiloten själv.

– Vårt mål är att elektrifiera hela vår flotta. Det finns ingen anledning att inte göra det, säger han. (TT)