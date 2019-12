Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

I Östra Göinge kommun ska två gärningspersoner brutit sig in i en matbutik.

Polisen vill få in tips gällande en personbil med skotthål som hittades i Kristianstad under söndagen.

Skåne

Väktare slog larm vid 03-tiden på måndagen om ett pågående inbrott i en matbutik i Sibbhult. Enligt polisen ska bland annat en växelkassa saknas från butiken.

Sent på söndagskvällen uppgav polisen att man vill få in tips från allmänheten gällande den personbil som hittades med skotthål, i närheten av en vårdcentral i Kristianstad, tidigare under dagen. Man tror att skjutningen skett någon gång sen lördagskväll eller under natten till söndag. Händelsen klassas i nuläget som försök till mord.

Sverige

En man har avlidit av sina skador och en annan vårdas på sjukhus efter skottlossning i Stenhagen väster om centrala Uppsala sent på söndagskvällen.

– Ett flertal personer ringer om skottlossning, de har hört ett flertal skott, säger Torsten Hemlin vid Uppsalapolisen.

Tillskyndande patruller hittade de beskjutna männen, som fördes till sjukhus. En av dem, som var i 25-årsåldern, avled under natten, meddelar polisen på sin sajt. Den andre, i 20-årsåldern, har skador som beskrivs som ej livshotande.

Polisen har ännu inte hittat några misstänkta i fallet.(TT)

Världen

För andra natten i rad har demonstranter och polis drabbat samman i Libanons huvudstad Beirut.

Nära 50 personer har skadats och kravallpolis har använt tårgas, gummibeklädda kulor och vattenkanoner mot demonstranterna.

Libanon skakas av protester sedan mitten av oktober då premiärminister Saad al-Hariri lanserade skatte- och avgiftshöjningar för att hantera landets ekonomiska kris. Efter knappt två veckor av demonstrationer tvingades han att avgå. (TT)

Dödssiffran har stigit till tre efter det skalv med magnituden 6,8 som drabbade Filippinerna i söndags.

Skalvet raserade flera byggnader på ön Mindanao, som även i oktober drabbades av jordbävningar. Dödssiffran kan komma att stiga då man fortfarande letar efter människor begravda i rasmassorna.

– Vårt fokus är att hitta tecken på liv, vilka vi hoppas att vi fortfarande kan rädda, säger Fred Trajeras vid räddningstjänsten i staden Padada. (TT)