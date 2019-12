Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Man skjuten till döds i Kristianstad. Polisen utreder mord.

Brand i sportlokal i Ystad.

Skåne

En man har blivit skjuten på Gamlegården i Kristianstad. Han avled av skadorna.

Polisen larmades sent på torsdagskvällen om att flera höga smällar hade hörts på Gamlegården.

– Polis skickas till platsen och på väg mot adressen kommer uppgifter om att en person är skjuten. Ambulans skickas, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisen i region syd.

En man med skottskador anträffades sedan utomhus på Bataljonsvägen. Han fördes till sjukhus med ambulans.

Polisen söker efter minst två gärningsmän och ett större område på Bataljonsvägen är avspärrat.

Polisen är på plats vid Centralsjukhuset i Kristianstad för att säkerställa att dess verksamhet kan bedrivas utan störningar, uppger Rickard Lundqvist.

Vid 01-tiden meddelar polisen att den skadade personen avlidit. Anhöriga har underrättats om detta.

Region Skåne uppger att den avlidne är en man i 25-årsåldern.

Under natten till fredagen arbetar tekniker i det avspärrade området. Hund var också på plats.

Avspärrningarna togs bort strax efter klockan 04. På onsdagsmorgonen meddelar polisen att man kontrollerat ett flertal personer, men att ingen är gripen. En anmälan om misstänkt mord har gjorts.

Räddningstjänsten ryckte på torsdagskvällen ut till en brand i en byggnad vid hamnområdet i Ystad. Larmet kom klockan 22.33.

Inre befäl vid Räddningstjänsten uppgav att det var kraftig rökutveckling från hela byggnadens tak samt att det brann inne i lokalen. Fastigheten ska vara cirka 150 gånger 20 meter stor och uppges vara någon typ av sportlokal.

Personal från Ystad, Sjöbo och Tomelilla arbetade på platsen.

– De håller på med invändig släckning och ventilation av rök, vi får se var det slutar, säger Torbjörn Krokström, inre befäl vid Räddningstjänsten syd, klockan 23.45.

Ambulans ska inte ha behövt åka till branden. Ingen person uppges vara fysiskt skadad.

– Det är under kontroll. Räddningstjänsten är kvar för att se till så att det inte börjar brinna igen, säger Magnus Svall, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Ystad, strax efter klockan 02.

Händelsen rubriceras som misstänkt mordbrand.

– Vi har inte hittat någon naturlig orsak till att det börjat brinna. Det kommer att göras en teknisk undersökning när det är görligt att gå in i lokalerna, säger Svall.

Hittills i år har 1 200 falska sedlar analyserats av Nationellt forensiskt centrum vid Polisen. 2015 var antalet 300.

– Både allmänhet och kassapersonal är ovana att hantera kontanter och reagerar inte längre om en sedel känns konstig, säger Michael Johansson, sedelexpert på NFC, till Sveriges Radio P4 Östergötland.

Det rör sig främst om 500- och 200-kronorssedlar, och förfalskningarna är av "enklast tänkbara typ", enligt honom. (TT)

Världen

En belgisk domstol har dömt en tidigare rwandisk företagsledare för folkmord för handlingar begångna under folkmordet i Rwanda 1994.

Fabien Neretse, som hävdar sin oskuld, dömds även för krigsförbrytelser och riskerar livstid i fängelse. Straffet meddelas på fredagen.

Enligt åtalet uppmanade Neretse till mord på människor från folkgruppen tutsi. Han ska även ha legat bakom flera mord. (TT)

Harvey Weinstein har på nytt stämts för sexuella övergrepp. Den nya stämningen lämnades in av en av de kvinnor som ingick i en uppgörelse med filmmogulen i början av december

För en dryg vecka sedan meddelades att Harvey Weinstein och hans tidigare filmbolag har gjort upp med ett 30-tal kvinnor som anklagat honom för olika sexbrott.

Uppgörelsen omfattade 25 miljoner dollar, varav merparten är ersättning till kvinnorna för att de drar tillbaka anklagelserna. Weinstein å sin sida slapp erkänna att han har gjort något fel och behöver inte betala något ur egen ficka.

Men nu har en av kvinnorna hoppat av uppgörelsen, och lämnat in en civilrättslig stämning med hänvisning till just att Weinstein inte behöver erkänna sina handlingar.

– Därför lämnar jag i dag in min egen stämningsansökan, under mitt riktiga namn, säger Kaja Sokola via sin advokat.

Sokola var 16 år när hon enligt egna uppgifter 2002 utsattes för sexuella övergrepp av Weinstein. Hon säger att filmmogulen bjöd ut henne på middag, men i stället tog henne till sin lägenhet på Manhattan, där han förgrep sig på henne. (TT)