Här är serierna som återvänder i sommar

Foto: Hulu

Sommar på strömningstjänsterna – det innebär att flera favoritserier återvänder med nya säsonger. TT tipsar om uppföljarna du inte bör missa.

"Handmaid's tale"

Vi, liksom June/Offred, får än en gång återvända till Gilead – och denna gång är det på blodigt allvar (som om det inte var det tidigare...). Elizabeth Moss rollfigur slåss mot den grymma regimen och det utlovas både starka återföreningar och svek enligt seriens skapare. De har förresten likt "Game of thrones" sprungit förbi författaren till boken som serien baseras på. Margaret Atwood som har skrivit "Tjänarinnans berättelse", som den heter på svenska, har mellan andra och tredje säsongen hunnit basunera ut att hon skriver på en uppföljare till boken från 1985. Fortsättningen ska utspela sig 15 år senare.

Premiär: 6 juni på HBO Nordic.

"Big little lies"

Det var egentligen aldrig meningen att det skulle bli mer än en miniserie. Men "Big little lies" vann så många priser och fick så bra kritik att skaparna ändrade sig och bad författaren Liane Moriarty om hjälp att komma på en fortsättning. Den stora snackisen inför säsong två har naturligtvis varit att Meryl Streep dyker upp i rollen som Alexander Skarsgårds rollfigurs mamma. Det är näst intill omöjligt att redogöra för handlingen i säsong två utan att råka avslöja slutet på säsong ett, men skaparen David E Kelley har skrivit alla sju avsnitten och de flesta skådespelare, bland andra Reese Witherspoon, Nicole Kidman och Shailene Woodley, återvänder till sina roller.

Premiär: 10 juni på HBO Nordic.

"Jessica Jones"

Den tredje säsongen om Marvelfiguren Jessica Jones kommer även att bli seriens sista på Netflix, som avslutar samarbetet med serietidningsimperiet. Därmed inte sagt att serien inte kommer att plockas upp av någon annan kanal eller strömningstjänst. Väldigt lite är känt om handlingen i den nya säsongen, men fansen spekulerar i huruvida Jessicas bästa vän Trishs förvandling till superhjälte kommer att resultera i att hon får en antagonistroll i framtiden.

Premiär: någon gång i juni på Netflix.

"Pose"

Glee-skaparnas skildring av New Yorks alternativa ballroomkultur kommer tillbaka med en ny säsong. "Pose" har fler hbtq-skådespelare än någon annan serie och fick flera Golden Globe-nomineringar i våras. I den nya säsongen gör serien ett hopp framåt i tiden till tidigt 1990-tal, medan första säsongen avhandlade den senare delen av 1980-talet. Mycket lite är känt om handlingen, men man kan anta att Madonnas "Vogue" kommer att nämnas, då den släpptes 1990 och har anklagats för att exploatera och tjäna pengar på just den sorts sceniska uttryck som "Pose" handlar om.

Premiär: 12 juni på HBO Nordic.

"Dark"

Netflix första tyska originalserie utspelar sig i den fiktiva tyska småstaden Winden, där ett gäng märkliga försvinnanden har inträffat 1953, 1986 och 2019. I den nya säsongen befinner sig en av huvudpersonerna, Jonas, i en postapokalyptisk framtid och säsong två ska bland annat handla om hur han försöker ta sig tillbaka till 2019. Serien beskrivs som en science-fiction-thriller och andra säsongen är på åtta avsnitt.

Premiär: 21 juni på Netflix.

"Stranger things"

Hemskheterna tycks aldrig ta slut i den fiktiva staden Hawkins i Indiana. Serieskaparna bröderna Duffer har stulit publikens hjärtan genom att spela på nostalgisträngarna hos alla som växte upp med 80-talets smånördiga populärkultur. De trailers som har pytsats ut under året ger en vink om att temat för seriens tredje säsong är gränslandet mellan barn och vuxen, i och med att många av skådespelarna tycks ha kommit in i puberteten. Nya skådespelare är Maya Thurman-Hawke, dotter till Uma Thurman och Ethan Hawke, samt Cary Elwes och Jake Busey.

Premiär: 4 juli på Netflix.

"Orange is the new black"

Den sjunde säsongen blir också den sista då vi får följa de olika personligheterna på kvinnofängelset Litchfield. Huvudpersonen Piper har släppts fri och måste anpassa sig till ett liv utanför fängelsemurarna, separerad från sin kärlek som fortfarande avtjänar sitt straff. Serien har nominerats till 16 Emmys och var en av Netflix första originalserier. Enligt skådespelarna kommer säsong sju att vara ett värdigt avsked till de populära rollfigurerna.

Premiär: 26 juli på Netflix.