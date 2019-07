Hedwall sjua inför sista majorrundan

Foto: Charlie Neibergall/AP/TT

Caroline Hedwall fortsätter att stå för bra golf i Evian Champhionship. Inför sista rundan är svenskhoppet sjua efter att ha gått tre under par under tävlingens tredje runda.

Inför söndagens avslutning toppar sydkoreanskan Kim Hyo-Joo, sex slag före Hedwall.

Caroline Hedwall storspelade i fredagens runda av damernas fjärde majortävling, Evian Champhionship. 30-åringen gick runt på 64 slag – delat bästa resultat i startfältet – och var den enda svenska att klara cutten.

Under lördagen var det dags för tävlingens tredje runda och Hedwall kunde inte direkt klaga på starten. Med tre raka birdies såg hon ut att ha konserverat fredagens superform. Hedwall kunde dock inte hålla upp det inledande spelet och hade en bogey på det fjärde hålet, följt av åtta raka par.

Svenskhoppet, som drabbades av halsfluss så sent som i onsdags, gick till slut in på 68 slag, tre under par. Med en runda kvar att spela ligger Hedwall på sjunde plats i sammandraget på nio under par.

Leder gör sydkoreanskan Kim Hyo-Joo på -15. Sydkoreanskan var den som gick runt på 64 slag tillsammans med Hedwall under fredagen och följde upp med 65 slag under lördagen.