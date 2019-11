Hembränt och utbildning på EU-möte

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hur mycket sprit kan brännas hemma utan att behöva betala skatt?

Frågan är kanske inte brännhet i Sverige, men väcker ändå strid i övriga EU när unionens finansministrar försöker enas om nya regler.

Samtidigt avhandlas utbildningens betydelse för ekonomin.

För första gången någonsin hålls ett gemensamt möte mellan EU-ländernas finans- och utbildningsministrar för att diskutera hur man på bästa sätt strävar efter effektivitet och kvalitet i utbildningen.

– Det ska bli jättespännande. Jag ser det som ett tecken på att det finns ett ökat intresse för utbildningens betydelse för hur ekonomin funkar. Det kan handla om att skolan är tillräckligt bra för att ekonomin ska vara bra, men det kan också handla om kompetensförsörjningen som är en allt viktigare fråga, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) på väg in till mötet.

– Vi har jättemycket att lära oss. Tack vare Pisa-undersökningen så vet vi mycket mer om andra länders utbildningssystem och vad man gör som funkar bra och vad som funkar dåligt. Vi har allt att vinna på att lära oss mer, säger Ekström.

Bestäm själv!

Att utbyta erfarenheter är dock en sak. Något helt annat är att låta EU lägga sig i mer av utbildningsfrågorna. För det finns i princip inget intresse alls.

– Jag vill absolut inte ha en sådan utveckling. Utbildningsfrågorna ska vi bestämma om själva hemma i Sverige. Däremot finns det väldigt mycket att lära sig av att man jämför systemen med varandra, säger Anna Ekström.

Vissa finansministrar verkar samtidigt lätt oroliga för vad dagens möte ska landa i.

– Jag hoppas att utbildningsministrarna inte bara kommer att be om mer finansiering, säger Finlands Mika Lintilä till tidningen Helsingin Sanomat på väg in till mötet.

När väl utbildningsministrarna talat klart ska finansministrarna fortsätta sitt möte för att bland annat prata om kryptovalutor och eventuell framtida beskattning av internationella nätjättar.

Skattefri sprit

En ytterligare skattefråga gäller dessutom vilka regler medlemsländerna ska få ha när det gäller att slippa betala skatt för den sprit man bränner själv – i de länder där man tillåts göra det.

Frågan berör främst områden där exempelvis restprodukter från odlande av plommon och aprikoser eller annan frukt tagits tillvara för eget brännvin.

Minst 300 liter om året borde få vara skattefritt, har bland annat Rumänien tyckt under diskussionerna. Kompromissförslaget just nu är att tillåta 50 liter per hushåll och år – en siffra som dock vissa länder fortsatt tycker är för hög.

Om något beslut kan nås i dag är dock fortsatt oklart.