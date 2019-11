"Hillsboroughoffren har väntat för länge"

Foto: Rui Vieira/AP/TT

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kommenterar nu att polisbefälet David Duckenfield frias från anklagelser om dråp vid Hillsborough-katastrofen 1989 – där 96 personer dog.

Uttalandet är inte det första Johnson gjort kring händelsen. I en intervju med The Spectator 2004 hade han dock en annan inställning: "Tragedin är ingen ursäkt för Liverpools misslyckande att erkänna den roll som berusade fans spelade i att sinneslöst försöka ta sig in på arenan den söndagseftermiddagen. Polisen blev en bekväm syndabock och tidningen The Sun en strykpojke för att ha, förvisso på ett smaklöst sätt, antytt den bredare bilden av händelsen."

Överfulla läktare

Det var den 15 april 1989, vid en semifinal i FA-cupen mellan Liverpool och Nottingham Forest på Hillsborough-stadion i Sheffield, som Liverpoolsupportrar klämdes till döds på en överfull ståplatsläktare.

Stora mängder supportrar trängdes utanför Liverpoolsupportrarnas läktare på stadion strax före avspark, då polisbefälet David Duckenfield beslutade att öppna ytterligare ett insläpp. Ståplatsläktaren omgavs av kravallstaket som den växande folkmassan trycktes emot.

I rätten beskrev åklagarsidan bland annat hur poliser under Duckenfields befäl i ett första skede inte lyckades kontrollera folkmassan utanför stadion och hur det tog lång tid för befälet att inse riskerna. Duckenfield argumenterade för att stadion i utgångsläget hade stora säkerhetsbrister och juryn fann honom i slutänden vara oskyldig, rapporterar brittiska medier.

"Besvikna"

Liverpool kommenterar friandet i ett uttalande på sin hemsida:

"Vi delar reaktionerna och frustrationen hos familjerna och de påverkade av Hillsborough-tragedin. Resan till den här punkten är ett bevis på den ihärdighet och beslutsamhet från alla involverade i kampanjen för rättvisa. Vi understryker också att den oberoende rapporten från 2016 klargjorde att Liverpoolfansens agerande inte orsakade katastrofen. Vi är besvikna över att de anklagelserna på nytt förekommit i den här processen."

Fortsatt rättsprocess

Efter katastrofen 1989 riktade myndigheter och brittiska medier kritik mot supportergruppen och dess beteende. Först 2016, i en oberoende rapport, slogs det fast att det var misstag från polisen som ledde fram till katastrofen. Året därpå riktades formella dråpsanklagelser mot David Duckenfield.

Rättegången mot polisbefälet fick tas om, då juryn vid förhandlingar tidigare i våras inte kunde enas om ett utfall.

Under 2020 kommer andra delar av katastrofen att tas upp i det brittiska rättsystemet.