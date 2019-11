Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/TT

Två män vann årets upplaga av "Vild med dans", den danska varianten av "Let's dance". Det är första gången ett samkönat par vinner någonstans i världen.

Skådespelaren Jakob Fauerby och dansaren Silas Holst var vassast i fredagens final i danska TV2, där de ställdes mot tv-personligheten Christopher Læssø och dansösen Karina Frimodt samt sångerskan Coco O med danspartnern Morten Kjeldgaard.

Par av samma kön har ställt upp i tävlingen på flera andra håll, exempelvis Israel och Italien. Men Danmark 2019 är första gången ett samkönat par vinner tävlingen.

"Vild med dans" heter i original "Strictly come dancing", och började sändas av BBC i Storbritannien 2004. Programmet finns i ett 40-tal länder, under en rad olika namn – i Norge heter det "Skal vi danse?", i USA "Dancing with the stars", och i Sverige "Let's dance".