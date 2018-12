Hole-in-one av Norén när Stenson leder

Foto: Dante Carrer

Alex Norén stod för en hole-in-one på PGA-tourens inbjudningstävling på Bahamas. Men det är en annan svensk som är i ledning.

En golfares bästa medicin efter en trippelbogey?

Alex Norén gav svaret när han följde upp haveriet på hål 16 med en hole-in-one på det 166 meter långa hål 17 i PGA-tourens inbjudningstävling på Bahamas. Utslaget landade kort före pinnen och rullade i till svenskens stora glädje.

Norén, som redan på hål 12 bara var någon decimeter från en hole-in-one, hade ett minst sagt spektakulärt scorekort att signera efter den tredje rundan. Han gick totalt tre under par på de händelserika fem sista hålen, där han i tur och ordning noterades för birdie, eagle, trippelbogey, hole-in-one och birdie. Totalt blev det 70 slag, två under par, och han ligger delad åtta på åtta under par inför avslutningen.

Henrik Stenson, som inte har vunnit sedan i augusti förra året, är i högsta grad kvar i kampen om segern efter rundorna 68–66–69. Han delar ledningen med amerikanen Tony Finau och spanjoren Jon Rahm på tretton under par. De har två slag ned till fyran Gary Woodland och ytterligare ett till Rickie Fowler.

– Jag har slagit några briljanta slag men jag skulle inte säga att jag skjuter hundraprocentigt, säger Stenson till Reuters, och tillägger att han försöker att göra sitt bästa och hålla humöret uppe.

Tiger Woods, vars välgörenhetsstiftelse är värd för tävlingen, ligger 18:e och sist på två under par.