Hot och ohälsa – nu granskas e-handeln

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Inför Black Friday växer antalet paket och med dem påfrestningen för anställda inom e-handeln.

Risk för fysiska påfrestningar, men även våldsamma situationer, granskas nu av Arbetsmiljöverket.

Under hösten har myndigheten sjösatt sitt arbete som sträcker sig under två års tid och ska sätta hela hanteringskedjan gällande e-handeln under lupp.

De närmaste månaderna, med först Black Friday på fredag och därefter en intensiv julhandel, innebär enligt myndigheten de allra största arbetsmiljöriskerna för anställda vid terminaler eller utlämningsställen.

– Vi vill att arbetsgivarna ska få upp medvetenheten, liksom e-handlarna, vilka val de gör. Det kan handla om hur man packar varor, hur tunga paketen kan vara. Framförallt så har det varit svårt att förutse hur volymutvecklingen skulle se ut för några år sedan, säger Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

Ökad utsatthet

Till och med årsskiftet 2019/2020 ska 750 besök genomföras men redan kan Arbetsmiljöverket se vissa tendenser med påtagligt ökad risk inför Black Friday. Eric Storbjörk ger exempel på utlämningsställen där man i vanliga fall får in några enstaka paketburar med paket men under högsäsongen i stället tar emot 10–13 stycken dagligen.

– Det kan vara obekväma arbetsställningar, lyft över axelhöjd eller under knähöjd vilket blir ohälsosamt. Samtidigt blir det daglig stress och pressande när man får ta emot stora volymmängder.

Många utlämningsställen är dessutom i grunden livsmedels- eller tobaksbutik och därför inte anpassade för att fungera som förvaring för paket vilket i sin tur påverkar negativt.

– Det finns de som tvekar om man ska ha pakethantering överhuvudtaget och undrar var smärtgränsen går. De tjänar inga stora pengar på det utan ser det mera som en service för kunderna, säger Eric Storbjörk.

Ska avslutas i december

Ytterligare ett problem är den uppenbara risk för vålds- och hotsituationer som kan uppstå.

– Den risken finns inom handeln generellt men vid utlämningsförfarandet kan det finnas missnöje hos kunderna, särskilt när volymerna växer. Det är många arbetsuppgifter som ska lösas på kort tid, säger Eric Storbjörk.

Inspektionsinsatsen är tänkt att avslutas i december 2020 och under nästa år ska fokus ligga på den hantering av paket som chaufförer av paket- och distributionsbilar står för.