I helgen sätter vi i oss 2 000 ton ägg

Ägg hör påsken till, och konsumtionen kulminerar under påskaftonskvällen då det går åt sex miljoner – i timmen. Här är några fakta om påskbordets centralpunkt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Peak på påsk

I genomsnitt äter vi drygt ett halvt ägg om dagen per person, eller knappt 207 ägg per år. Under påsk ökar konsumtionen av ägg med det dubbla, då konsumerar vi totalt 2 000 ton ägg.

Katolsk tradition

Att äta ägg till påsk är en gammal katolsk sedvänja. Hönsen började värpa på våren och det var förbjudet att äta kött och ägg under fastan. Alla ägg sparades till påsken. Seden att måla ägg omtalas i Sverige på 1700-talet.

Hönan och ägget

I hönans äggstock finns äggulor som mognar med en dags mellanrum. Äggstocken stöter den mogna gulan ner i äggledartratten. Här kan ägget befruktas. Gulan glider sedan ner i äggledaren där vitan bildas. Det tar cirka tre timmar. I sista steget läggs skalet på, vilket tar cirka 20 timmar. Ägget kommer sedan ut genom den gemensamma kanalen för avföring, urin och ägg. Att värpa ägget tar 5-10 minuter.

Näringsbomb

Äggen är fullproppade med protein, och större delen finns i den tjocka vitan närmast gulan. Gulan ger också ett bra tillskott av vitaminer som A, E, D och mineraler som järn och selen. Skalet består i huvudsak av kalciumkarbonat och väger 7 gram.

Så kollar du färskheten

Bästa sättet att kolla äggets färskhet är att lägga det i en skål med vatten. Ett färskt ägg sjunker till botten, medan ett gammalt ägg flyter upp till ytan. Om det är några veckor gammalt reser det sig med den spetsiga ytan ned. Men även ett ägg som flyter kan vara ätbart. Bästa sättet är att lukta och smaka – ruttna ägg smakar och luktar mycket illa.

Färg efter sort

Äggens olika färg har ingenting att göra med hur de producerats, vilket är en vanlig missuppfattning. Vita höns värper så gott som alltid vita ägg och bruna höns värper bruna ägg. Skillnaderna i storlek på ägg beror helt och hållet på hönans ålder. Ju yngre hönan är, desto mindre blir äggen.

Fyra olika system

Svenska värphönor lever i fyra olika system – inredda burar, frigående inomhus, frigående utomhus eller i ekologisk produktion. Vilken typ av ägg det rör sig om står angivet på förpackningen.

Burhönslever i grupper om mellan 8 och 10 hönor med minst 750 kvadratcentimeter per höna. Hönorna går fritt i den inredda buren.

Frigående höns inomhusrör sig i stora stall med max nio hönor per kvadratmeter yta. De har tillgång till sittpinnar i olika höjd och reden att lägga ägg i.

Frigående hönor utomhusgår helt fritt i stallet och har också möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i rasthage där de kan sprätta och leta mask.

Ekologisk produktion, slutligen, innebär en beläggning på max sex höns per kvadratmeter, alltså något lägre än övrig frigående produktion. Dessa hönor har naturligtvis också möjlighet att röra sig fritt i stallet samt att sprätta utomhus. Minst 95 procent av fodret ska dessutom vara ekologiskt odlat.

Gammalt livsmedel

Människor har ätit ägg sedan lång tid tillbaka. Först samlade man ägg från vilda fåglars bon. Människan började ha höns för omkring 4 000 år sedan, och dagens tamhöns härstammar från vilda höns i Indien och Sydostasien.

Hårt, löst eller mellan?

44 procent i en undersökning som Svenska Ägg låtit göra säger att de vill ha sina ägg med krämig gula och fast vita. 30 procent vill ha ägget hårdkokt, medan 22 procent föredrar äggen löskokta.

Källa: Svenska ägg, Livsmedelsverket, NE. (TT)