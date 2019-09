Influerare stäms för festivalreklam

Foto: Alastair Grant/AP/TT

Flera kända influerare krävs på pengar de ska ha fått för att marknadsföra lyxfestivalen Fyre Festival i Bahamas – som slutade i kaos. Bland dem som anlitades till en reklamfilm för festivalen finns svenska supermodellen Elsa Hosk.

Amerikanska fotomodellen Kendall Jenner och flera andra influerare som gjorde reklam för skandalfestivalen för över två år sedan kan komma att fällas i domstol, uppger . En stämningsansökan har lämnats in i New York där Jenner, tillsammans med modellen Emily Ratajkowski och modellagenturen Img Models, krävs på pengar de ska ha fått utbetalda av festivalens arrangör William McFarland. Det handlar om motsvarande 255 miljoner kronor, pengar McFarland fått från investerare som nu kräver dem tillbaka. Han avtjänar just nu ett flerårigt fängelsestraff för bedrägeri.

Enligt domstolshandlingarna har Kendall Jenner fått motsvarande 2,7 miljoner kronor för ett inlägg på Instagram. Där fick hon det att låta som att Kanye West möjligen skulle spela på Fyre Festival – utan att märka inlägget som reklam. Bland de som anlitades via modellagenturen att medverka i en reklamfilm för festivalen finns svenskan Elsa Hosk och modellerna Bella Hadid och Hailey Baldwin.

Fyre Festival arrangerades i slutet av april 2017 av McFarland tillsammans med rapparen Ja Rule. Den såldes in som en exklusiv lyxfestival på en paradisö, med världsartister, boende och mat i toppklass. En vip-biljett gick på motsvarande 100 000 kronor. Kaoset på festivalen blev en snackis över hela världen och de som hade betalat dyra pengar hånades för sin godtrogenhet.