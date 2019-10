Ingen "The goldfinch" på svenska biografer

Foto: Macall Polay/AP/TT

"The goldfinch", med bland andra Nicole Kidman, Oakes Fegley och Ansel Elgort i rollerna, får ingen svensk biopremiär.

Filmen, som baseras på författaren Donna Tartts Pulitzierprisbelönade roman "Steglitsan", har floppat på bio i USA och Kanada. Nu väljer den svenska distributören SF Studios att inte visa filmen, som annars skulle ha haft premiär under hösten på svenska biografer, enligt Sveriges Radios .

Filmen kommer i Sverige i stället att bli tillgänglig via strömningstjänster, uppger SF Studios för radion.

The goldfinch, eller "Steglitsan", handlar om 13-årige Theo som förlorar sin mamma i ett terrorattentat mot Metropolitan Museum of Art i New York och blir ensam kvar med den kända målningen som boken är döpt efter.