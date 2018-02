Inställda flyg på grund av kraftigt snöande

Foto: JOHAN NILSSON

Snöandet har gjort att flera avgångar från Arlanda flygplats har ställts in under dagen. Även Kalmars flygplats har drabbats av problem.

Avgångar till bland annat Göteborg, Ronneby, Åre Östersund, Sundsvall, Umeå, Tallinn, Warszawa, och Düsseldorf har ställts in. Läget förvärras av att det pågår underhållsarbete på en av startbanorna.

Totalt har ett 30-tal avgångar ställts in och ett 30-tal försenats under morgonen och förmiddagen.

Störningarna under morgonen har orsakat följdförseningar och leder till inställda flygningar från Arlanda under hela dagen. Även vissa avgångar på eftermiddagen och kvällen är inställda, till och med flyg så sent som efter 20 i kväll.

– Det är följdeffekter av det här. Om ett flygplan ska från en flygplats till en annan, men inte kommer iväg från ursprungsflygplatsen så går det inte att flyga till nästa flygplats heller, säger Hans Uhrus, presschef på Swedavia.

Osäkra väderprognoser gör att det är oklart när flygtrafiken kan komma i gång som vanligt.

– Det beror helt på hur vädret utvecklas. Just nu är det tilltagande snöfall på Arlanda och det kommer kanske också att påverka läget, säger Uhrus.

Snöovädret har också gjort att biltrafiken stundtals stått helt stilla på E4 i riktning mot Arlanda från Stockholm.

– Många resenärer från Arlanda har även drabbats av det totala stoppet på E4, så det är många som inte har kunnat ta sig till flygplatsen, säger Uhrus.

Även i Kalmar har det snöat kraftigt och flygplatspersonalen har arbetat intensivt för att röja start- och landningsbanor. Det har lett till förseningar på omkring en timme för lyftande plan under morgonen.

– Nu har det slutat snöa, men det har kommit jättemycket snö, säger driftschef Jonas Björk till TT.