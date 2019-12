IS kämpar för kalifatets överlevnad – på nätet

Foto: Andy Wong/AP/TT

Det virtuella kalifatets propagandamaskineri har fått sig en rejäl smäll av Europol. Nu pågår en katt och råtta-lek där IS försöker hitta en ny plattform för att sprida sin våldsbejakande extremism.

– Just nu har inte IS längre någon närvaro på nätet.

Den belgiska åklagarmyndighetens Eric Van der Sypt lät triumfatorisk när han beskrev det tillslag som det europeiska polissamarbetet Europol samordnade och genomförde den 21–22 november. Insatsen riktades mot konton, sajter och servrar som spridit våldsbejakande propaganda och omkring 26 000 videoklipp, inlägg och konton togs bort.

Skapade panik

I centrum stod Telegram, en krypterad kommunikationsapp dit Islamiska staten (IS) flyttade sedan större plattformar som Twitter och Facebook växlade upp sina ansträngningar för att stoppa extremistiskt innehåll.

– Telegram har varit helt avgörande för IS under de senaste fyra åren. Deras propagandaproduktion, spridning och framförallt kontakten med anhängarna blev oerhört mycket starkare där, säger Michael Krona, medieforskare vid Malmö universitet, som länge har studerat IS propaganda.

– Men Europol lyckades, i princip över en natt, ta bort de flesta av IS kanaler där. Det skapade panik.

Men även om insatsen har inneburit stor huvudvärk för IS ligger det inte mycket sanning i Van der Sypts uttalande om extremisternas icke-närvaro på nätet. Så snart kontona på Telegram stängdes började IS-anhängarna se sig om efter en ny plattform.

På bara några dagar skapades mängder av användare på TamTam. Den ryska appen var relativt okänd utanför landets gränser fram tills dess att ett konto kopplat till distributionstjänsten Nashir, som sprider officiell IS-propaganda, tog på sig dådet i London den 30 november.

– Men det tog bara några dagar innan TamTam stängde ner allt, säger Krona.

– IS har gått från app till app den senaste veckan, i en slags katt och råtta-lek. Nu har de skaffat sig närvaro på Hoop, en krypterad app där deras officiella material publiceras. De hoppas väl att det ska kunna bli en trygg plats för dem.

Osäker övervakning

De snabba hoppen mellan olika kommunikationsplattformar är en utmaning för analytiker, journalister och rättsväsende som noggrant håller ett öga på IS digitala närvaro. Insatsen mot Telegram var ett hårt slag mot extremistgruppens förmåga till samordning, men innebär också att det under en tid kan bli svårare att följa jihadisternas kommunikation.

– Övervakningen var enklare på Telegram, där säkerhetstjänster och forskare under lång tid har utvecklat strategier för att infiltrera kanalerna. Det är otroligt viktigt att hålla koll på IS och det blir mer osäkert med de nya apparna.

Om inte extremisterna lyckas hitta en ny hemvist på nätet finns risk för att de kommer att bygga ett eget socialt nätverk, som kan bli svårare att infiltrera – även om Krona tror att IS helst vill hitta en plattform som liknar Telegram.

– Då kan de nå ut på det sätt som de vill, inspirera och övertyga människor som befinner sig i en gråzon att ansluta sig och genomföra attacker. I ett eget socialt nätverk skulle de tala till de redan övertygade.

Avgörande tid

Sedan den terrorstämplade rörelsens territoriella drömmar krossades i Irak och Syrien har det virtuella kalifatet blivit väldigt viktigt för dess överlevnad, enligt Krona.

– Tack vare det har IS lyckats bibehålla sitt globala varumärke. De senaste tre åren har antalet kanaler och anhängare som engagerar sig bara ökat, säger han.

– Nu måste IS hitta strategier och plattformar för att bemöta det större motståndet från teknikjättarna. Det är centralt för att IS ska överleva, det är en ganska avgörande tid.