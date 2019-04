J-Lo gör romantisk komedi med Owen Wilson

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Jennifer Lopez och Owen Wilson ska spela huvudrollerna i den kommande filmen "Marry me", skriver .

Filmen är baserad på en serieroman av Bobby Crosby. Lopez spelar en popstjärna som minuterna innan hon ska gifta sig med sin fästman, inför en jättepublik i Madison Square Garden, får reda på att han har varit otrogen. Lopez rollfigur väljer då slumpvis ut en man ur publiken (Owen Wilson) och gifter sig med honom i stället.

För regin står Kat Coiro som mestadels har regisserat tv-serier, däribland "Modern family" och "It's always sunny in Philadelphia". Inspelningen väntas starta till hösten.

Lopez syntes senast i dramakomedin ”Second act” medan Owen Wilson spelade pappan i dramat "Wonder" från 2018. Faktum är att det är över 20 år sedan de båda var med i samma film – "Anaconda" från 1997.