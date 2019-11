Japan och Sydkorea planerar formella samtal

Foto: Kim Kyung-Hoon/AP/TT

Japan och Sydkorea kommer att hålla formella samtal i december i ett försök att förbättra sin relation.

Länderna har under årtionden tvistat om händelser under andra världskriget. Konflikten har intensifierats den senaste tiden och en sydkoreansk domstol har beslutat att Japan ska betala kompensation för att sydkoreaner tvingades arbeta på japanska företag under andra världskriget. Japan har som svar begränsat sin export av högteknologiska varor till Sydkorea.

Beskedet om det planerade mötet kommer dagen efter det att Sydkorea meddelat att landet trots allt avser att stanna i ett försvarssamarbete med Japan, tvärtemot ett besked i somras om att Sydkorea skulle lämna samarbetet.

– Mitt mål är att ha ett ärligt utbyte av åsikter i frågan om arbetare från den koreanska halvön, vilket är problemets kärna, och andra bilaterala frågor, säger Japans utrikesminister Toshimitsu Motegi.