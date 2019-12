Jay-Z återvänder till Spotify

Foto: Greg Allen/TT

Jay-Z startade strömningstjänsten Tidal och tog därför bort all sin egen musik från Spotify för två år sedan. Nu överraskar rapparen med att låta sin musik återigen strömmas på den konkurrerande tjänsten. Nyheten avslöjades via Spotifys Twitterkonto och råkar sammanfalla med att Jay-Z på onsdagen fyller 50 år, skriver Reuters.

"Grattis på födelsedagen, Hov", twittrade företaget.

"Hov" är ett smeknamn på Jay-Z, alias Shawn Carter, som växte upp i New York-stadsdelen Brooklyn och slog igenom med debutalbumet "Reasonable doubt" 1996. Hans senaste skiva "4.44" släppes exklusivt på Tidal 2017. Även hans hustru Beyoncé släppte sin "Lemonade" enbart via tjänsten, vilket gjorde Tidal-appen till den mest nedladdade under en kort period.

Strömningstjänsten har omgärdats av en del kontroverser, bland annat utreds Tidal av polis sedan det hävdats att företaget manipulerat lyssningssiffror i syfte att få mer royalties utbetalda till Jay-Z, Beyoncé och Kanye West.