Johnny Depp gör musikal om Michael Jackson

Foto: Beth A. Keiser/AP/Scanpix/TT

Skådespelaren Johnny Depp ska producera en musikal om Michael Jackson, skriver Independent.

Musikalen som går under det inte så korta namnet "For the love of a glove: An unauthorised musical fable about the life of Michael Jackson, as told by his glove", ska precis som namnet antyder ge berättelsen om kungen av pops liv, genom dennes berömda paljetthandskes perspektiv.

Musikalen produceras via Johnny Depps produktionsbolag Infinitum Nihil, och iscensätts av dramatikern Julien Nitzberg.

Premissen i musikalen är att allt som Michael Jackson anklagades för under karriären i själva verket orsakades av handsken han så ofta bar, som har en egen vilja, skriver Independent.

Musikalen har premiär i Los Angeles den 25 januari nästa år.